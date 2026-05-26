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Distrito Federal tem maior índice de desenvolvimento humano do país

A marca do DF ultrapassa até mesmo São Paulo que, em 2024, registrou 0,838. O resultado foi apresentado em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça (26/5)

Distrito Federal tem maior índice de desenvolvimento humano do país - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
Distrito Federal tem maior índice de desenvolvimento humano do país - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O Distrito Federal alcançou a marca de 0,866 no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) da Organização das Nações Unidas (ONU). O relatório, que foi divulgado nesta terça-feira (26/5), analisou os últimos 13 anos (2012 a 2024) e elenca fatores como longevidade, educação e renda para fazer a análise. 

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O índice vai de zero a um, ou seja, quanto mais perto do um, mais desenvolvida a capital analisada é. Betina Ferraz Barbosa, coordenadora da unidade de desenvolvimento humano do Pnud Brasil, o IDHM do DF é maior por conta da renda per capita da capital. 

Na região Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso também registraram uma faixa de desenvolvimento humano alto. Por sua vez, Mato Grosso do Sul ficou fora da lista com uma marca de 0,797. A pesquisa também mostra que o DF possui uma das expectativas de vida ao nascer mais alta do país: 79,75 anos.

Apesar do alto índice, Betina Ferraz afirma que ainda há desafios a serem enfrentados, assim como em outros estados do Brasil. “São Paulo é um estado que também tem um IDH muito desenvolvido. Mas não podemos dizer que não há desafios a serem vencidos”, disse. 

O relatório também evidencia a qualidade da educação no DF. Em 2024, a capital liderou a lista de 17 Unidades da Federação com 0,851 marcados no índice. A distância da educação entre a população branca e negra também foi analisada. Nesse critério, o DF registrou a maior taxa de educação para as duas populações, sendo 0,886 para a população branca e 0,827 para a população negra. A diferença da educação para essas duas populações está em de 0,059.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 26/05/2026 14:17
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