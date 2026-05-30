Programa gratuito abre 80 vagas para transformar ideias criativas em startups

Com inscrições abertas até 15 de junho, Cocreation Lab oferece cinco meses de mentorias e capacitação para novos empreendedores em quatro polos da capital - (crédito: Divulgação: Cocreation Lab DF)

Uma ideia ainda no papel pode ser o ponto de partida para o próximo negócio de sucesso no Distrito Federal. O Cocreation Lab DF 2026 está com 80 vagas abertas e abriu edital para novos empreendedores e criadores de soluções inovadoras. Até 15 de junho de 2026, por meio do site do programa de pré-incubação, empreendedores que buscam apoio em seus projetos poderão se inscrever para um programa gratuito estruturado de desenvolvimento, para transformar suas ideias em realidade. O objetivo é contribuir para que mais projetos culturais, artísticos e “fora da caixa” cresçam na capital, com um intenso trabalho de mentoria e desenvolvimento previsto para julho, em quatro polos do DF.

A nova edição do Cocreation Lab DF será feita em parceria entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), com apoio da Universidade de Brasília (UnB), do Instituto Federal de Brasília (IFB) e do Sebrae DF.

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Espaço para projetos criativos

Voltado para pessoas físicas residentes no Distrito Federal, o Cocreation Lab DF busca selecionar ideias com potencial de desenvolvimento e impacto, oferecendo um ambiente completo de pré-incubação. Ao longo de cinco meses, os participantes terão acesso a consultorias especializadas, capacitações práticas e a uma rede colaborativa que favorece a validação e o crescimento estruturado dos projetos, com base na metodologia TXM Business.

Nesta edição, o programa será distribuído em quatro polos estratégicos de pré-incubação, e cada polo poderá selecionar até 20 propostas, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Confira os locais selecionados:

Campus UnB Darcy Ribeiro (Ipê Branco)

Campus UnB Gama (Ipê Roxo)

IFB São Sebastião (Ipê Amarelo)

Sebrae Lab-Biotic (Ipê Verde)

Mais do que uma formação, o Cocreation Lab DF se posiciona como uma porta de entrada para o empreendedorismo inovador, conectando ideias a um ecossistema robusto de conhecimento, networking e oportunidades. Os interessados podem acessar o edital completo para mais informações por meio do site.

Sobre o Cocreation Lab

O CoCreation Lab DF foi criado em 2019. O projeto é uma parceria entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), com apoio da Universidade de Brasília (UnB), do Instituto Federal de Brasília (IFB) e do Sebrae DF.

Serviço

Chamada Pública Cocreation Lab DF 2026

Inscrições: até 15 de junho de 2026