Manifestantes cobram preço justo por imóveis

Em um dia sem votações na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), manifestantes ocuparam a galeria da Casa pedindo a aprovação de projetos. Entre eles, moradores de Vicente Pires cobraram a votação do Projeto de Lei nº 2.257/2026, do deputado distrital Daniel de Castro (PP), que estabelece diretrizes e critérios para a fixação do preço de alienação de imóveis públicos no âmbito de processos de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (REURB-E) no Distrito Federal. Mas, por falta de quórum, proposta deverá ser votada semana que vem.
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Representantes da Associação de Moradores de Vicente Pires pedem por uma "regularização justa". Eles querem que os lotes sejam vendidos a preço de terra nua, sem considerar valores de construções.
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Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF) também ocuparam a galeria reivindicando a votação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PELO) nº 20, que coloca a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG) como uma carreira típica de Estado.
O reconhecimento consolida juridicamente funções já exercidas pela carreira em áreas como planejamento governamental, formulação e avaliação de políticas públicas, governança pública, modernização administrativa, gestão de riscos e transformação digital.
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CLDF pede suspensão de contrato
Na segunda-feira, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) foi acionado pela CLDF, por meio de uma representação que pedia a suspensão de um contrato firmado entre a Secretaria de Educação (SEE-DF) e a empresa HD Empreendimentos visando a compra de kits de copos, pratos e talheres para a alimentação escolar.
O contrato foi fechado no valor de R$ 98,4 milhões e previa a aquisição de 455 mil kits. A representação apontou problemas na qualidade dos utensílios, o que estaria causando queimaduras nas crianças, e um suposto conflito de interesses causado por uma relação pessoal entre a servidora da secretaria responsável pelo contrato e o sócio-administrador da empresa contratada.
O autor da representação foi o deputado distrital Gabriel Magno (PT). A denúncia aponta que a servidora da SEE-DF era namorada do sócio da HD empreendimentos e, mesmo assim, teria autorizado pagamentos referentes a uma parte dos kits.
Também de acordo com a denúncia, a qualidade de utensílios que já foram distribuídos às escolas seria insatisfatória e há registros de crianças queimadas ao manusear copos e pratos com bordas de alumínio superaquecidas, além de oxidação, infiltração de água e colheres frágeis.
Ao Correio, a secretaria informou que, em 16 de maio, a servidora pediu dispensa da função de fiscal do contrato em questão e, na mesma data, também pediu exoneração do cargo em comissão que ocupava na pasta. A secretaria informou, ainda, que o caso foi encaminhado para a Corregedoria para apuração.
Em 17 de maio, a servidora solicitou auditoria integral sobre os atos relacionados ao contrato e, em 18 de maio, a secretaria determinou a suspensão cautelar de pagamentos vinculados ao contrato e a realização de auditoria e análise técnica da execução contratual.
A secretaria destacou que as 461 unidades escolares contempladas também serão consultadas oficialmente sobre o recebimento, uso e possíveis inconformidades identificadas.
Procurado pela reportagem, o TCDF não se manifestou até o fechamento desta edição.