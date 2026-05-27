Homem é encontrado morto na Cidade Estrutural na noite de segunda (27/5)

Foram empenhadas duas viaturas da corporação para o atendimento da vítima - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 56 anos foi encontrado morto na Rua 26, Quadra 21, no Setor Santa Luzia, na Cidade Estrutural, na noite desta segunda-feira (28/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado pela Polícia Militar do DF (PMDF) para atender à ocorrência, empenhando duas viaturas para o local do ocorrido.

Ainda de acordo com os agentes, a vítima foi encontrada caída so solo, sem sinais compatíveis com a vida. O óbito foi declarado ainda no local. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para adoção das medidas cabíveis. As causas da morte, assim como a identidade do homem, ainda não foram divulgadas.