Mega-Sena acumula mais uma vez e sorteia prêmio milionário nesta quinta

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bom dia, Brasília! O concurso 3.011 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (26/5), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 02, 05, 27, 36, 40 e 60. O próximo sorteio será realizado nesta quinta (28/5), e o prêmio está acumulado em R$ 6 milhões.

A modalidade da quina teve 16 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 54.125,58. A quadra registrou 1.509 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 945,98.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

