Agências do trabalhador oferecem 624 vagas de emprego nesta segunda (25)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 624 vagas de emprego nesta segunda-feira (25/5), distribuídas por diversas regiões administrativas e destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. O maior salário oferecido é de R$ 2.775 para o cargo de auxiliar de padeiro, que conta com uma vaga aberta e benefícios. Para concorrer, não é exigida escolaridade mínima nem experiência anterior.

Já a função com o maior número de oportunidades é a de operador de caixa, com 92 vagas disponíveis. As oportunidades são voltadas a candidatos com ensino médio completo e não exigem experiência profissional. Todos os postos contam com benefícios.

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Os interessados podem participar dos processos seletivos por meio do cadastro do currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou presencialmente em uma das 16 agências do trabalhador do Distrito Federal, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível com seu perfil entre as oportunidades do dia, o cadastro permanece ativo para futuras seleções. O sistema realiza o cruzamento das informações dos trabalhadores com as exigências das empresas contratantes.

Empresários e empregadores interessados em divulgar vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas também podem se cadastrar. O procedimento pode ser feito presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).