Falta de mão de obra preocupa setor atacadista do DF

Setor atacadista se preocupa com a fala de mão de obra - (crédito: Redes sociais)

O setor atacadista do Distrito Federal busca parcerias junto ao Poder Público para encontrar soluções quanto à falta de mão de obra. Esse foi um dos principais temas de reunião entre o presidente do Sindiatacadista-DF, Alaor Gomes Neto, e o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Renda do DF, Thales Mendes. Hoje, há 300 vagas abertas e as empresas encontram dificuldades para preenchê-las. “Um dos motivos é que as novas gerações focam mais em atividades web e não naquelas que requerem esforço físico, como operação de empilhadeira, carga e descarga”, avalia Neto. “Essa parceria com a secretaria é extremamente importante, porque fortalece a geração de empregos e aproxima ainda mais o setor produtivo do governo”, completa.

Plataforma para oferta de vagas

O presidente do Sindiatacadista-DF, Alaor Gomes Neto, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, Thales Mendes Ferreira (foto: Divulgação)

Entre as iniciativas, de acordo com o Sindiatacadista, está a divulgação das vagas dos associados diretamente pela secretaria, incluindo o site do Sine . Outra, no caso de grandes empresas, será disponibilizar a Carreta do Trabalhador para o processo de seleção de funcionários no próprio local de instalação, como no Polo JK. Também será desenvolvido um projeto de balcão de empregos setorial em parceria com a Sedet-DF, por meio de uma plataforma com oferta de vagas e currículos de candidatos. Com isso, os interessados vão colocar suas experiências profissionais on-line e as empresas poderão fazer uma busca pelos perfis adequados. “Essa integração entre o poder público e o setor produtivo é fundamental para fortalecer a economia, estimular a qualificação profissional, apoiar os empreendedores e ampliar as oportunidades para a população”, afirmou Thales Mendes.

Confiança da indústria aumenta em maio

O número de setores industriais confiantes passou de um para seis, em maio, segundo a Confederação Nacional da Indústria. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) aponta melhora no cenário de abril, quando indústrias de 28 dos 29 setores analisados demonstravam falta de confiança, o que não ocorria desde a pandemia de covid-19. No recorte por porte de empresa, o Icei subiu 1,8 ponto entre as grandes indústrias; 1,7 ponto entre as pequenas; e 1,3 ponto entre as médias. No entanto, o índice de todos os portes permanece abaixo da linha de 50 pontos, indicando falta de confiança. A avaliação é de que ainda é cedo para se falar em reverter esse quadro. “A falta de confiança disseminada entre a maioria dos setores industriais ainda reflete os juros extremamente elevados e, adicionalmente, passou a refletir também os impactos da guerra no Oriente Médio sobre os custos das empresas”, disse à coluna Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

Atendimento inclusivo em bares e restaurantes

Cartilha Atendimento Inclusivo na Prática, da Abrasel (foto: Abrasel/Divulgação)

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) lança nesta quinta-feira (28/5) um curso gratuito sobre atendimento inclusivo. A ideia é apoiar donos e gestores de bares, lanchonetes e restaurantes para que possam oferecer melhores experiências a todos os consumidores. O conteúdo, em formato de vídeo-aula, é ministrado por Adriana Lara, líder de Educação na Abrasel. A entidade também elaborou a cartilha Atendimento Inclusivo na Prática. Os materias educativos abordam ainda o impacto positivo da inclusão para os negócios. Pesquisa da Abrasel em parceria com o Sebrae aponta que 96% dos consumidores consideram importante ou muito importante que os funcionários recebam treinamento específico para atender idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A cartilha e o curso podem ser acessados no site conexaoabrasel.com.br

Nova rodada para renegociação de débitos na dívida ativa



Débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa podem ser renegociados na nova rodada do Negocia-DF lançada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF). São dois editais, para valores que foram cobrados na Justiça até dezembro de 2020, ambos destinados a pessoas físicas e jurídicas. Entre os débitos incluídos na medida estão IPTU, IPVA, ISS, ICMS e taxas distritais. Os descontos sobre multa, juros e outros acréscimos podem chegar a 70%. O prazo para adesão vai até 20 de agosto, por meio do site https://sisprot.pg.df.gov.br/

Brasil se consolida como hub de engenharia do Google



Google instala o primeiro Google Safety Engineering Center (GSEC) da América Latina, no IPT da USP (foto: Mark Wickens)

A big tech instalou em São Paulo o primeiro Google Safety Engineering Center (GSEC) da América Latina, movimento que amplia o peso estratégico do Brasil e consolida o país como um dos principais hubs de engenharia do Google fora dos Estados Unidos. O novo centro de engenharia, inaugurado nesta quarta-feira (27/5) dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na USP, terá capacidade para cerca de 400 profissionais e será dedicado ao desenvolvimento de soluções de segurança digital, privacidade e inteligência artificial (IA). A estrutura será integrada à rede global de centros de segurança do Google, hoje concentrada em cidades como Munique, Dublin e Málaga. A companhia também vai acelerar, no complexo, seu programa de apoio a startups focadas em IA.

Rede argentina de doces expande operação em Brasília



A Havanna prepara a inauguração de uma heladeria no Partage Lago Sul, acompanhando a abertura do open mall, prevista para setembro. A companhia também avança em negociações para novas operações no Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek e no Centro Comercial Gilberto Salomão. Até 2027, a rede projeta alcançar 16 lojas especializadas em sorvetes premium no Distrito Federal, entre shopping centers e strip malls, consolidando Brasília como um dos principais polos de expansão da marca no país. Em abril, a rede argentina inaugurou a unidade do Venâncio Shopping. No país, são 90 lojas.