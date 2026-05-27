PCDF prende morador de rua que matou outro após briga por cachaça

Policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) prenderam, nesta quarta-feira (27/5), um homem em situação de rua acusado de um homicídio em Taguatinga.

O crime ocorreu em 23 de abril, na QND, em um ponto onde ocorre uma feira. Segundo a polícia, o autor e a vítima — também moradora de rua — estavam juntos e iniciaram uma discussão por causa de cachaça. Os dois entraram em luta corporal. "Durante a briga, o autor pegou uma faca que estava à venda em uma banca e desferiu golpes contra a vítima", afirmou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP.

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A vítima chegou a ser socorrida ao hospital, mas morreu. A polícia identificou e qualificou o autor. Ele foi preso nas proximidades da QNF.