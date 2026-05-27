InícioCidades DF
Homicídio

PCDF prende morador de rua que matou outro após briga por cachaça

Vítima e autor estavam juntos em uma feira de Taguatinga, quando começaram a discutir

Homem foi preso nesta quarta-feira (27/5) - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem foi preso nesta quarta-feira (27/5) - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) prenderam, nesta quarta-feira (27/5), um homem em situação de rua acusado de um homicídio em Taguatinga.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O crime ocorreu em 23 de abril, na QND, em um ponto onde ocorre uma feira. Segundo a polícia, o autor e a vítima — também moradora de rua — estavam juntos e iniciaram uma discussão por causa de cachaça. Os dois entraram em luta corporal. "Durante a briga, o autor pegou uma faca que estava à venda em uma banca e desferiu golpes contra a vítima", afirmou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A vítima chegou a ser socorrida ao hospital, mas morreu. A polícia identificou e qualificou o autor. Ele foi preso nas proximidades da QNF.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/05/2026 18:32 / atualizado em 27/05/2026 18:33
SIGA
x