Preso passa mal na Papuda e morre após sofrer parada cardíaca

Um detento de 35 anos lotado no pavilhão de Segurança Máxima do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda foi encontrado morto dentro da cela nesta quarta-feira (27/5).
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Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), o custodiado estava sozinho na cela. Ele teria passado mal e foi encontrado desacordado. Equipes de segurança da unidade conduziram o detento à Unidade Básica de Saúde do estabelecimento prisional, onde ele recebeu os primeiros atendimentos.
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Pouco antes da chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o quadro clínico do custodiado evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, informou a Seape. Apesar das tentativas de reanimação, ele faleceu às 15h20.
Um boletim de ocorrência foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).