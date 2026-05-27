Preso passa mal na Papuda e morre após sofrer parada cardíaca

Vítima tinha 35 anos e estava no pavilhão de Segurança Máxima do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um detento de 35 anos lotado no pavilhão de Segurança Máxima do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda foi encontrado morto dentro da cela nesta quarta-feira (27/5).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), o custodiado estava sozinho na cela. Ele teria passado mal e foi encontrado desacordado. Equipes de segurança da unidade conduziram o detento à Unidade Básica de Saúde do estabelecimento prisional, onde ele recebeu os primeiros atendimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pouco antes da chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o quadro clínico do custodiado evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, informou a Seape. Apesar das tentativas de reanimação, ele faleceu às 15h20.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).