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Investigação

Preso passa mal na Papuda e morre após sofrer parada cardíaca

Equipes de segurança da unidade conduziram o detento à Unidade Básica de Saúde do estabelecimento prisional, onde ele recebeu os primeiros atendimentos. Apesar dos esforços, o custodiado faleceu às 15h20

Vítima tinha 35 anos e estava no pavilhão de Segurança Máxima do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Vítima tinha 35 anos e estava no pavilhão de Segurança Máxima do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um detento de 35 anos lotado no pavilhão de Segurança Máxima do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda foi encontrado morto dentro da cela nesta quarta-feira (27/5). 

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Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), o custodiado estava sozinho na cela. Ele teria passado mal e foi encontrado desacordado. Equipes de segurança da unidade conduziram o detento à Unidade Básica de Saúde do estabelecimento prisional, onde ele recebeu os primeiros atendimentos. 

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Pouco antes da chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o quadro clínico do custodiado evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, informou a Seape. Apesar das tentativas de reanimação, ele faleceu às 15h20.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/05/2026 18:36
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