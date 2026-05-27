GDF na Sua Porta promove acesso gratuito à castração de cães e gatos

A iniciativa que já passou por Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II e Samambaia, está agora na Colônia Agrícola 26 de Setembro e já aumentou o número de cadastros para o procedimento em 500% no último mês - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O programa GDF na Sua Porta ficará na Colônia Agrícola 26 de Setembro até esta sexta-feira (29/5), com estrutura na Entrada 2, às margens da DF-001, e funcionamento das 9h às 16h.

A iniciativa, que já passou por Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II e Samambaia, oferta serviços públicos itinerantes, por meio de gabinetes móveis e mutirões integrados, com atendimentos de saúde, cadastro social, serviços do Na Hora, da Defensoria Pública, delegacia móvel, castração gratuita de cães e gatos e outras ações essenciais.

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Para marcar a castração pelo programa, o cidadão deve apresentar documento original com foto, ter 18 anos ou mais e residir no DF. No ano passado, mais de 14,3 mil cirurgias foram realizadas. A castração é essencial para a saúde dos pets, contribuindo com a prevenção de doenças e a redução de comportamentos associados ao estresse e ao instinto reprodutivo.

Graças à iniciativa, o número de cadastros para o procedimento cresceu 500% no último mês, segundo dados da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF), responsável pelos registros.

A coordenação do programa, criado em abril último, fica a cargo da Secretaria de Governo (Segov), por meio da Secretaria Executiva das Cidades.