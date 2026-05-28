Celina escala Paulo Fona para comandar a comunicação na Governadoria

O jornalista Paulo Fona entrou, na manhã desta quinta-feira (25/5), para o time de comunicação da governadora Celina Leão (PP). Escalado para atuar diretamente na Governadoria, Fona terá como missão principal fazer a interlocução entre Celina e a imprensa. Até então, ele estava na assessoria do deputado Arthur Lira (PP).

Assim que a contratação foi selada hoje cedo, ele seguiu direto para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde a governadora, o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, e outros integrantes do GDF participam da segunda rodada de negociações com membros do governo federal, intermediada pelo ministro Luiz Fux.

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Espera-se que, neste segundo encontro, seja fechado um acordo que possibilite ao BRB obter um empréstimo de R$ 6,6 bilhões para recolocar o banco estatal dentro das normas de operação do mercado financeiro.

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Transparência

Fona vai atuar na Governadoria para, entre outras atividades, fazer o meio de campo entre a Celina e a imprensa. As negociações para a volta do jornalista ao Governo do Distrito Federal (GDF) começaram há cerca de cinco dias.

Perguntado sobre qual missão a governadora lhe confiou, Fona afirmou que “transparência”. “A orientação é mostrar para a população o que está acontecendo e como estão sendo as negociações (com o BRB)”, disse.