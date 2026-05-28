InícioCidades DF
GDF

Celina escala Paulo Fona para comandar a comunicação na Governadoria

Jornalista Paulo Fona assume comunicação na Governadoria, atuando diretamente com Celina Leão. Com vasta experiência, Fona já atuou nos governos de Roriz, Bolsonaro e Rollemberg

Celina escala Paulo Fona para comandar a comunicação na Governadoria - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
Celina escala Paulo Fona para comandar a comunicação na Governadoria - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O jornalista Paulo Fona entrou, na manhã desta quinta-feira (25/5), para o time de comunicação da governadora Celina Leão (PP). Escalado para atuar diretamente na Governadoria, Fona terá como missão principal fazer a interlocução entre Celina e a imprensa. Até então, ele estava na assessoria do deputado Arthur Lira (PP).  

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Assim que a contratação foi selada hoje cedo, ele seguiu direto para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde a governadora, o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, e outros integrantes do GDF participam da segunda rodada de negociações com membros do governo federal, intermediada pelo ministro Luiz Fux. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Espera-se que, neste segundo encontro, seja fechado um acordo que possibilite ao BRB obter um empréstimo de R$ 6,6 bilhões para recolocar o banco estatal dentro das normas de operação do mercado financeiro.   

Transparência

Fona vai atuar na Governadoria para, entre outras atividades, fazer o meio de campo entre a Celina e a imprensa. As negociações para a volta do jornalista ao Governo do Distrito Federal (GDF) começaram há cerca de cinco dias. 

Perguntado sobre qual missão a governadora lhe confiou, Fona afirmou que “transparência”. “A orientação é mostrar para a população o que está acontecendo e como estão sendo as negociações (com o BRB)”, disse.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 28/05/2026 10:48
SIGA
x