Família busca R$ 1 milhão para cirurgia de bebê com doença rara

A família acredita que a visibilidade pode transformar o futuro do menino para melhor. - (crédito: Foto: Divulgação/Juntos Pelo Dante)

Por Gabriela Cidade*

O pequeno Dante Ribeiro Semprebone nasceu com uma condição ortopédica rara que compromete o desenvolvimento das pernas e dos pés: a Hemimelia Fibular bilateral, caracterizada pela ausência congênita da fíbula nos dois membros inferiores. Para que ele possa andar e ter qualidade de vida, é necessária uma cirurgia especializada disponível nos Estados Unidos — e que custa caro.

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A família de Sobradinho busca arrecadar R$ 1 milhão para viabilizar o tratamento completo de Dante com o médico Dror Paley, no Paley Orthopedic & Spine Institute, em West Palm Beach, na Flórida. O procedimento envolve correções simultâneas nos dois membros, incluindo alongamento do tendão de Aquiles, corte e reposicionamento de ossos e fixação externa computadorizada, seguidas de três meses de fisioterapia intensiva e acompanhamento médico nos EUA, com cinco sessões semanais. Só os custos médicos e hospitalares chegam a US$ 150 mil (aproximadamente R$ 750 mil), sem contar passagens, acomodação e despesas da família durante todo o período.

Para alcançar a meta, familiares, amigos e voluntários criaram o movimento @juntospelodante no Instagram, que já mobilizou associações, empresas, artistas e cidadãos comuns em todo o Brasil. A campanha inclui rifas, eventos solidários e doações diretas, e tem ganhado força nas redes sociais.

"Cada centavo faz diferença", reforça a família, em comunicado. Os pais, Eugênio Cesar Semprebone, 38, e Mayenne Karolynne Semprebone, 36, junto com amigos, mantêm o perfil atualizado com transparência sobre a situação de Dante. A família acredita que a visibilidade pode transformar o futuro do menino para melhor.

Veja como ajudar:

Doações:

Pix: juntospelodante@hotmail.com

C6 Bank | Agência: 0001 | CC: 41045011-1 | Titular: Dante Ribeiro Semprebone

Instagram: @juntospelodante

Outras redes: linktr.ee/juntospelodante

Contato da família: (61) 99925-5194

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates