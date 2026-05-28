AGROSAT agita Riacho Fundo II com rodeio, música e lazer gratuito

O Circuito de Rodeio faz parte das atrações da AGROSAT Tour 2026, que acontece em Riacho Fundo II até domingo - (crédito: Divulgação)

O Riacho Fundo II recebe a partir desta quinta-feira (28/5) a segunda etapa da AGROSAT Tour 2026. O evento oferece quatro noites de música, rodeio e lazer com entrada gratuita para o público. A programação segue até domingo (31), na QS 20, no Caub 1, sempre com início às 19h.

Após uma primeira edição de sucesso em Ceilândia, a AGROSAT chega ao Riacho Fundo II com uma estrutura ampliada. O evento busca não apenas proporcionar entretenimento, mas também impulsionar a economia local. Segundo a organização, a etapa anterior gerou mais de 800 empregos diretos em setores como gastronomia, comércio e serviços.

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Orleans Araujo, coordenador do projeto, afirma que a proposta vai além da diversão. “A AGROSAT mostra que é possível realizar um grande evento, gerar empregos, fortalecer a cultura popular e oferecer lazer gratuito para a população, tudo isso sem utilização de recurso público”, destacou.

Durante os quatro dias, o público terá acesso a atrações musicais, rodeio, parque de diversões, fazendinha rural, espaço kids e uma praça de alimentação. O ambiente foi preparado para receber famílias e amantes da cultura sertaneja com segurança.

Entre os shows confirmados estão Andrezin – O Príncipe, Talvanes e Tiago, Forró Cerrado, Banda Imagem, Balbino – O Balbino do Rodeio, Bob Júnior e Bob Nickson. Outro destaque é o Circuito T&T de Rodeio, que promete disputas eletrizantes na arena.

A AGROSAT é uma realização da T&T Produções e Eventos. A entrada é gratuita todos os dias, mas menores de idade só podem entrar acompanhados pelos responsáveis.

Participe

AGROSAT – 2ª Etapa da Tour 2026

Local: QS 20 – Caub 1 – Riacho Fundo II

Data: 28 a 31 de maio

Horário: a partir das 19h

Entrada: gratuita

Realização: T&T Produções e Eventos

Classificação: menores somente acompanhados pelos responsáveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.