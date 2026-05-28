Mostra de Literatura promove inclusão e cultura gratuita em Ceilândia

A 12ª Mostra de Literatura em Ceilândia promoveu interação e alegria entre estudantes, reforçando a valorização da cultura periférica e a inclusão social - (crédito: Divulgação)

A 12ª edição da Mostra de Literatura inicia sua programação presencial em Ceilândia, reafirmando o compromisso com a democratização do acesso à cultura. O projeto, com atividades gratuitas, valoriza a literatura periférica e promove a inclusão social no Distrito Federal.

O evento reúne escritores, artistas, educadores e agentes culturais em uma programação que integra literatura, música, poesia, debates e contação de histórias. Além de Ceilândia, a iniciativa também realizará ações em Sol Nascente e na Cidade Estrutural para fortalecer a produção literária do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

A mostra expande seu alcance com um podcast e um videocast próprios, cujos episódios somam milhares de visualizações no YouTube. A abertura presencial contará com Antônio Leitão, Marcelo Cuhexê, Andrey do Amaral, Débora Cristina, Charles Roberto, Adma Oliveira, entre outros convidados.

Inclusão e transformação social

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto se consolida por sua atuação em territórios periféricos. A iniciativa também se destaca pelo desenvolvimento de atividades voltadas à inclusão de pessoas com deficiência.

Toda a programação presencial contará com acessibilidade em Libras, audiodescrição e espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e corpos não homogêneos.

“Iniciamos por Ceilândia porque é uma cidade periférica cuja potência cultural converge dentro deste projeto. A literatura pulsa na cidade e queremos valorizar leitores, artistas e produtores culturais locais”, destaca Antonio Leitão, escritor com deficiência visual e morador da região.

O projeto dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em áreas como combate à pobreza, redução das desigualdades e promoção da educação de qualidade. Atualmente, a Mostra é o único projeto cultural do Distrito Federal certificado pelo Instituto Selo Social por sua aplicação dos ODS.

Segundo Andrey do Amaral, um dos curadores, a proposta é utilizar a arte como ferramenta de transformação social. “A curadoria prioriza artistas cuja produção cultural também representa uma forma de ativismo social”, afirma.

A programação completa pode ser acompanhada pelo Instagram: @mostradeliteraturadf. O evento será no sábado, 30 de maio de 2026, das 9h às 11h45, no Centro Espírita Boa Árvore Módulo K – Área Especial, QNM 30, em Ceilândia Norte, com entrada gratuita.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.