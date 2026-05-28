Sai Hermeto, entra Pepa: Celina troca líder do governo na CLDF

Troca na liderança vem uma semana depois da troca de farpas entre Ibaneis Rocha e Celina Leão - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O deputado distrital Pepa (PP) é o novo líder do governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A governadora Celina Leão (PP) optou por colocar um parlamentar do próprio partido no lugar do deputado Hermeto (MDB) que estava no posto até então.

“Queremos buscar a unidade entre a base. Nossa base já está unida, vamos reforçar ainda mais”, disse Pepa ao Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A mudança na liderança do governo vem uma semana depois da troca de farpas entre o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e Celina Leão.

No último dia 20, Ibaneis veio a público para anunciar um 'realinhamento de posições' com relação à atual governadora. Ele postou um vídeo nas redes sociais, após uma reunião que teve em sua residência com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz, e o deputado federal Rafael Prudente.

"Apostamos na governadora Celina como uma continuidade daquilo que plantamos e de onde tiramos o desastre que existia no DF. Infelizmente, ao longo destes últimos dias, tivemos muitas decepções", disse ele. Dias depois, porém, ele afirmou que quer Celina reeleita. A declaração foi dada em um pronunciamento durante o tradicional almoço do Divino, em Planaltina.

“Esse grupo é um grupo que tem divergências, mas divergências nós temos até dentro de casa. Esse é o caminho, o caminho da conciliação, do respeito, da integração. Vamos caminhar todos juntos”, completou.



