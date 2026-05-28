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Obituário: 52 funerais nesta quinta-feira (28/5); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 28 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (28/5):

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Campo da Esperança

  • Arthur Miguel Castelo Nobre, menos de 1 ano
  • Astrogildo Procópio da Rocha, 85 anos
  • Eliane Ayako Goya, 53 anos
  • Gilvan Ferreira dos Santos, 59 anos
  • Luiz Carlos Ferreira, 67 anos
  • Luiz Henrique Pinto Cohen, 63 anos
  • Luiz Sávio Pereira da Rocha, 67 anos
  • Márcia Cristo dos Santos, 45 anos
  • Maria do Rosário da Silva, 85 anos
  • Maria Leda do Nascimento, 63 anos
  • Maria Pia Alves de Moraes, 63 anos
  • Maria Raimunda Soares Teixeira, 80 anos
  • Nilvan Ludovico Fiuza, 56 anos
  • Raimunda Santos de Oliveira, 84 anos
  • Sebastião Passos de Araújo, 62 anos
  • Valnira Rodrigues de Abreu, 68 anos
  • Vera Saraiva Carneiro da Silva, 92 anos
  • Wagner Hiromi Odaguiri, 56 anos
  • Zulmira Bertunes da Silva, 77 anos

Taguatinga

  • Andreia André da Silva, 71 anos
  • Aparecida Pereira Amorin, 33 anos
  • Cirila Oliveira da Costa, 79 anos
  • Cláudio Cruz da Silva, 51 anos
  • Conceição Duarte Correia, 52 anos
  • Crispiniano de Souza Coelho, 64 anos
  • Domingos Alves da Silva, 77 anos
  • Edson Fernando da Silva, 58 anos
  • Francisca Maria da Silva Araújo, 75 anos
  • Gutemberg Lima, 52 anos
  • Hilda Nunes Rodrigues, 87 anos
  • Jessica Rayane Henriques Gomes, 34 anos
  • Maria do Carmo Batista de Morais, 73 anos
  • Miguel Dias de Oliveira, 85 anos
  • Noemia Alves da Silva Araújo, 83 anos
  • Willer Alves da Silva, 58 anos

Gama

  • Anthony Gabriel Silva das Virgens, menos de 1 ano
  • Franscisco Osimidio da Silva, 90 anos
  • Joaquim Cardoso de Santana Neto, 62 anos
  • Mayla Sofhia Bento Silva, menos de 1 ano
  • Otacílio Pereira Borges, 80 anos

Planaltina

  • Clélia Vieira Marra, 86 anos
  • Crisanto Bento de Araújo, 76 anos
  • Isabel Gonçalves Barreto, 75 anos

Brazlândia

  • Waltenis Xavier, 54 anos

Sobradinho

  • Cíntia Maiane Santos Paz, 35 anos
  • Reinaldo Henrique Moreira, 55 anos
  • Selma Pereira Dias Neiva, 51 anos

Jardim Metropolitano

  • Cláudio Andres Avendano Droguett, 52 anos (cremação)
  • Danilo Rinaldi dos Santos, 74 anos (cremação)
  • Maria Alzenir Ribeiro da Silva, 67 anos
  • Paulo Antônio de Lima, 93 anos
  • Sônia Maria Pereira, 79 anos (cremação) 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/05/2026 17:35
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