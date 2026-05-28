Obituário: 52 funerais nesta quinta-feira (28/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (28/5):

Campo da Esperança

Arthur Miguel Castelo Nobre, menos de 1 ano

Astrogildo Procópio da Rocha, 85 anos

Eliane Ayako Goya, 53 anos

Gilvan Ferreira dos Santos, 59 anos

Luiz Carlos Ferreira, 67 anos

Luiz Henrique Pinto Cohen, 63 anos

Luiz Sávio Pereira da Rocha, 67 anos

Márcia Cristo dos Santos, 45 anos

Maria do Rosário da Silva, 85 anos

Maria Leda do Nascimento, 63 anos

Maria Pia Alves de Moraes, 63 anos

Maria Raimunda Soares Teixeira, 80 anos

Nilvan Ludovico Fiuza, 56 anos

Raimunda Santos de Oliveira, 84 anos

Sebastião Passos de Araújo, 62 anos

Valnira Rodrigues de Abreu, 68 anos

Vera Saraiva Carneiro da Silva, 92 anos

Wagner Hiromi Odaguiri, 56 anos

Zulmira Bertunes da Silva, 77 anos

Taguatinga

Andreia André da Silva, 71 anos

Aparecida Pereira Amorin, 33 anos

Cirila Oliveira da Costa, 79 anos

Cláudio Cruz da Silva, 51 anos

Conceição Duarte Correia, 52 anos

Crispiniano de Souza Coelho, 64 anos

Domingos Alves da Silva, 77 anos

Edson Fernando da Silva, 58 anos

Francisca Maria da Silva Araújo, 75 anos

Gutemberg Lima, 52 anos

Hilda Nunes Rodrigues, 87 anos

Jessica Rayane Henriques Gomes, 34 anos

Maria do Carmo Batista de Morais, 73 anos

Miguel Dias de Oliveira, 85 anos

Noemia Alves da Silva Araújo, 83 anos

Willer Alves da Silva, 58 anos

Gama

Anthony Gabriel Silva das Virgens, menos de 1 ano

Franscisco Osimidio da Silva, 90 anos

Joaquim Cardoso de Santana Neto, 62 anos

Mayla Sofhia Bento Silva, menos de 1 ano

Otacílio Pereira Borges, 80 anos

Planaltina

Clélia Vieira Marra, 86 anos

Crisanto Bento de Araújo, 76 anos

Isabel Gonçalves Barreto, 75 anos

Brazlândia

Waltenis Xavier, 54 anos

Sobradinho

Cíntia Maiane Santos Paz, 35 anos

Reinaldo Henrique Moreira, 55 anos

Selma Pereira Dias Neiva, 51 anos

Jardim Metropolitano

Cláudio Andres Avendano Droguett, 52 anos (cremação)

Danilo Rinaldi dos Santos, 74 anos (cremação)

Maria Alzenir Ribeiro da Silva, 67 anos

Paulo Antônio de Lima, 93 anos

Sônia Maria Pereira, 79 anos (cremação)