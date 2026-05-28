Obituário: 52 funerais nesta quinta-feira (28/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (28/5):
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Campo da Esperança
- Arthur Miguel Castelo Nobre, menos de 1 ano
- Astrogildo Procópio da Rocha, 85 anos
- Eliane Ayako Goya, 53 anos
- Gilvan Ferreira dos Santos, 59 anos
- Luiz Carlos Ferreira, 67 anos
- Luiz Henrique Pinto Cohen, 63 anos
- Luiz Sávio Pereira da Rocha, 67 anos
- Márcia Cristo dos Santos, 45 anos
- Maria do Rosário da Silva, 85 anos
- Maria Leda do Nascimento, 63 anos
- Maria Pia Alves de Moraes, 63 anos
- Maria Raimunda Soares Teixeira, 80 anos
- Nilvan Ludovico Fiuza, 56 anos
- Raimunda Santos de Oliveira, 84 anos
- Sebastião Passos de Araújo, 62 anos
- Valnira Rodrigues de Abreu, 68 anos
- Vera Saraiva Carneiro da Silva, 92 anos
- Wagner Hiromi Odaguiri, 56 anos
- Zulmira Bertunes da Silva, 77 anos
Taguatinga
- Andreia André da Silva, 71 anos
- Aparecida Pereira Amorin, 33 anos
- Cirila Oliveira da Costa, 79 anos
- Cláudio Cruz da Silva, 51 anos
- Conceição Duarte Correia, 52 anos
- Crispiniano de Souza Coelho, 64 anos
- Domingos Alves da Silva, 77 anos
- Edson Fernando da Silva, 58 anos
- Francisca Maria da Silva Araújo, 75 anos
- Gutemberg Lima, 52 anos
- Hilda Nunes Rodrigues, 87 anos
- Jessica Rayane Henriques Gomes, 34 anos
- Maria do Carmo Batista de Morais, 73 anos
- Miguel Dias de Oliveira, 85 anos
- Noemia Alves da Silva Araújo, 83 anos
- Willer Alves da Silva, 58 anos
Gama
- Anthony Gabriel Silva das Virgens, menos de 1 ano
- Franscisco Osimidio da Silva, 90 anos
- Joaquim Cardoso de Santana Neto, 62 anos
- Mayla Sofhia Bento Silva, menos de 1 ano
- Otacílio Pereira Borges, 80 anos
Planaltina
- Clélia Vieira Marra, 86 anos
- Crisanto Bento de Araújo, 76 anos
- Isabel Gonçalves Barreto, 75 anos
Brazlândia
- Waltenis Xavier, 54 anos
Sobradinho
- Cíntia Maiane Santos Paz, 35 anos
- Reinaldo Henrique Moreira, 55 anos
- Selma Pereira Dias Neiva, 51 anos
Jardim Metropolitano
- Cláudio Andres Avendano Droguett, 52 anos (cremação)
- Danilo Rinaldi dos Santos, 74 anos (cremação)
- Maria Alzenir Ribeiro da Silva, 67 anos
- Paulo Antônio de Lima, 93 anos
- Sônia Maria Pereira, 79 anos (cremação)
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postado em 28/05/2026 17:35