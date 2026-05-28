"Nós salvamos o BRB", afirma governadora sobre acordo no STF

Manifestação em favor do BRB saiu da Arena BRB Mané Garrincha em direção ao Palácio do Buriti e à Câmara Legislativa do Distrito Federal - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quinta-feira (28/5) que o governo “salvou o BRB” durante participação na carreata em defesa do banco, realizada por servidores, aposentados e acionistas minoritários da instituição. A manifestação ocorreu após os desdobramentos das negociações envolvendo o Banco de Brasília no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato reuniu servidores, aposentados e acionistas minoritários do banco em um percurso que saiu da Arena BRB Mané Garrincha em direção ao Palácio do Buriti e à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ao final da mobilização, de volta na Arena, Celina compareceu ao evento trazendo novas informações sobre o andamento das tratativas relacionadas ao banco no Supremo Tribunal Federal (STF).

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Questionada sobre quando a operação de crédito envolvendo o BRB deve ser oficializada, a vice-governadora indicou que o desfecho está próximo. “Questão de dias”, afirmou, em tom otimista.

Segundo Celina, o próximo passo da gestão será reforçar os mecanismos de segurança jurídica e fiscalização interna da instituição financeira. “Vou colocar travas jurídicas lá dentro. É o nosso próximo passo de compliance”, declarou.

A vice-governadora também buscou tranquilizar funcionários e aposentados presentes na manifestação. “Uma mulher ajudou a mudar a página do Distrito Federal em vários aspectos. Vamos trabalhar que os empregos de vocês estão garantidos”, disse ela aos participantes da carreata.