InícioCidades DF
BRB MASTER

"Nós salvamos o BRB", afirma governadora sobre acordo no STF

A chefe de Estado compareceu à manifestação dos servidores e acionistas minoritários do banco, realizada nesta quinta-feira (28/5)

Manifestação em favor do BRB saiu da Arena BRB Mané Garrincha em direção ao Palácio do Buriti e à Câmara Legislativa do Distrito Federal - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)
Manifestação em favor do BRB saiu da Arena BRB Mané Garrincha em direção ao Palácio do Buriti e à Câmara Legislativa do Distrito Federal - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quinta-feira (28/5) que o governo “salvou o BRB” durante participação na carreata em defesa do banco, realizada por servidores, aposentados e acionistas minoritários da instituição. A manifestação ocorreu após os desdobramentos das negociações envolvendo o Banco de Brasília no Supremo Tribunal Federal (STF).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O ato reuniu servidores, aposentados e acionistas minoritários do banco em um percurso que saiu da Arena BRB Mané Garrincha em direção ao Palácio do Buriti e à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ao final da mobilização, de volta na Arena, Celina compareceu ao evento trazendo novas informações sobre o andamento das tratativas relacionadas ao banco no Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Questionada sobre quando a operação de crédito envolvendo o BRB deve ser oficializada, a vice-governadora indicou que o desfecho está próximo. “Questão de dias”, afirmou, em tom otimista.

Segundo Celina, o próximo passo da gestão será reforçar os mecanismos de segurança jurídica e fiscalização interna da instituição financeira. “Vou colocar travas jurídicas lá dentro. É o nosso próximo passo de compliance”, declarou.

A vice-governadora também buscou tranquilizar funcionários e aposentados presentes na manifestação. “Uma mulher ajudou a mudar a página do Distrito Federal em vários aspectos. Vamos trabalhar que os empregos de vocês estão garantidos”, disse ela aos participantes da carreata.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 28/05/2026 14:30 / atualizado em 28/05/2026 14:45
SIGA
x