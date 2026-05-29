Celina promove mudanças para reforçar interlocução com CLDF e imprensa

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), fez, nesta quinta-feira (28/5) mudanças estratégicas na estrutura política e de comunicação do Palácio do Buriti. Além da escolha do deputado distrital Pepa (PP) para assumir a liderança do governo na Câmara Legislativa no lugar de Hermeto, que é do MDB, partido de Ibaneis Rocha, a governadora reforçou a área de comunicação com a chegada do jornalista Paulo Fona à assessoria da Governadoria.

A ida de Pepa para a liderança do governo ocorre em meio a um momento de rearranjo político na base aliada do Buriti. Ao Correio, Pepa afirmou que a prioridade será ampliar o diálogo e fortalecer a relação entre os parlamentares governistas. "Queremos buscar a unidade entre a base. Nossa base já está unida, vamos reforçar ainda mais", declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com a escolha, Celina aposta em um aliado do próprio PP para intensificar a articulação política na CLDF. O parlamentar passa a ter a missão de coordenar a agenda legislativa do Executivo, negociar apoio às propostas do governo e atuar na interlocução entre o Buriti e os deputados distritais.

Natural de Várzea do Poço, na Bahia, Pepa se mudou para o Distrito Federal aos 18 anos e construiu trajetória política em Planaltina. Eleito deputado distrital em 2022, ganhou projeção por pautas ligadas à produção rural, causas sociais, educação, esporte e empoderamento feminino. Atualmente, preside a Comissão de Produção Rural e Abastecimento da CLDF.

Aliados avaliam que o novo líder reúne características estratégicas para o cargo, como forte presença na região norte do DF, trânsito entre diferentes setores da Casa e capacidade de diálogo com parlamentares de diferentes perfis. Em seu primeiro mandato, Pepa acumula 13 leis aprovadas, entre elas a Lei nº 7.269/2023, voltada à inclusão de mulheres acima de 50 anos no mercado de trabalho.

Comunicação

Ao Correio, Paulo Fona comentou sobre a ida para a assessoria da Governadoria do DF. Até então, ele integrava a assessoria do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara dos Deputados. Fona disse que a principal missão no novo cargo será fortalecer o diálogo com os jornalistas e ampliar a transparência das ações do GDF. "A minha prioridade é uma só: atender a imprensa, atender a governadora. Esse é o meu objetivo, fazer o meio de campo entre a governadora e o jornalista", afirmou.

O jornalista Paulo Fona fez a trajetória em gestão de crise e comunicação institucional (foto: Minervino Junior CB/DA Press. )

Fona destacou que trabalhará diretamente no Palácio do Buriti, sede do GDF, acompanhando a rotina institucional da governadora. Quando perguntado sobre uma possível atuação na campanha eleitoral de Celina, ele não descartou a possibilidade, mas ressaltou que não tratará desse assunto agora.

Fona contou que recebeu o convite com surpresa, apesar da relação antiga com Celina Leão. "Conheço ela há muitos anos. Fui secretário com ela, quando ela foi secretária da Juventude no governo Roriz. Tenho uma relação pessoal e profissional construída há muito tempo", relembrou.

O novo assessor também reconheceu que assume a função em um momento delicado para o governo, marcado por desafios políticos e administrativos. "A governadora enfrenta um cenário de crise em ano eleitoral. Tem a questão do orçamento, contingenciamento e demandas da população nas áreas de saúde e educação", avaliou.

Com trajetória ligada à comunicação institucional e gestão de crise, Fona recordou experiências anteriores, como nos governos de Joaquim Roriz e de Rodrigo Rollemberg, e comentou porque aceitou o convite de Celina. "Estou indo para lá porque acredito nela, no projeto dela e acredito que ela vai ganhar a eleição. Se eu não acreditasse nisso, eu não viria", disse.

Assim que a contratação foi acertada, na manhã desta quinta-feira, Fona seguiu para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde Celina Leão, o presidente do BRB, Nelson de Souza, e outros integrantes do GDF participaram da segunda rodada de negociações com representantes do governo federal, mediada pelo ministro Luiz Fux, para salvar o banco.

As mudanças promovidas por Celina Leão desde que assumiu o cargo atingiram áreas estratégicas, entre elas: na pasta da Economia, entrou Valdivino Oliveira no lugar de Daniel Izaias. No comando da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Giselle Ferreira ficou no lugar de Jackeline Canhedo. A governadora também trocou a presidência da CEB Holding e da CEB Ipes, que passaram a ser comandadas por Elie Issa El Chidiac no lugar de Edison Garcia.