BRB terá balanço positivo após entrada de empréstimo bilionário, diz Celina

Em entrevista exclusiva ao Correio, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o balanço do Banco de Brasília (BRB) será entregue com resultado positivo após a entrada dos recursos do empréstimo negociado junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Segundo a governadora, o valor de R$ 6,5 bilhões será integralizado imediatamente como capital da instituição financeira, permitindo a conclusão do balanço contábil do banco. “Vamos esperar os recursos entrarem. Assim que o dinheiro estiver integralizado, fazemos o balanço. E posso garantir: ele será entregue e será positivo”, afirmou.

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O acordo firmado nesta quinta-feira (28/5) foi mediado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), e envolveu o Governo do Distrito Federal, a União, o Banco Central e representantes do mercado financeiro.

Durante a entrevista exclusiva, Celina destacou, ainda, que o Banco Central participou diretamente das negociações e afirmou que a construção coletiva do acordo reduz riscos de novos rebaixamentos envolvendo a instituição financeira.