BRB terá balanço positivo após entrada de empréstimo bilionário, diz Celina

Em entrevista exclusiva ao Correio, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o balanço do Banco de Brasília (BRB) será entregue com resultado positivo após a entrada dos recursos do empréstimo negociado junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
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Segundo a governadora, o valor de R$ 6,5 bilhões será integralizado imediatamente como capital da instituição financeira, permitindo a conclusão do balanço contábil do banco. “Vamos esperar os recursos entrarem. Assim que o dinheiro estiver integralizado, fazemos o balanço. E posso garantir: ele será entregue e será positivo”, afirmou.
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O acordo firmado nesta quinta-feira (28/5) foi mediado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), e envolveu o Governo do Distrito Federal, a União, o Banco Central e representantes do mercado financeiro.
Durante a entrevista exclusiva, Celina destacou, ainda, que o Banco Central participou diretamente das negociações e afirmou que a construção coletiva do acordo reduz riscos de novos rebaixamentos envolvendo a instituição financeira.
Saiba Mais
Paulo Gontijo
Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.
Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais