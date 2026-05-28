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BRB terá balanço positivo após entrada de empréstimo bilionário, diz Celina

Governadora afirmou ao Correio que os recursos do empréstimo de R$ 6,5 bilhões serão integralizados imediatamente no banco e permitirão a entrega de um balanço positivo do BRB

Celina garante balanço positivo do BRB após entrada de empréstimo bilionário - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
Celina garante balanço positivo do BRB após entrada de empréstimo bilionário - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Em entrevista exclusiva ao Correio, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o balanço do Banco de Brasília (BRB) será entregue com resultado positivo após a entrada dos recursos do empréstimo negociado junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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Segundo a governadora, o valor de R$ 6,5 bilhões será integralizado imediatamente como capital da instituição financeira, permitindo a conclusão do balanço contábil do banco. “Vamos esperar os recursos entrarem. Assim que o dinheiro estiver integralizado, fazemos o balanço. E posso garantir: ele será entregue e será positivo”, afirmou.

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O acordo firmado nesta quinta-feira (28/5) foi mediado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), e envolveu o Governo do Distrito Federal, a União, o Banco Central e representantes do mercado financeiro.

Durante a entrevista exclusiva, Celina destacou, ainda, que o Banco Central participou diretamente das negociações e afirmou que a construção coletiva do acordo reduz riscos de novos rebaixamentos envolvendo a instituição financeira.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

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Por Paulo Gontijo, Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 28/05/2026 19:23
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