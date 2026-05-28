"Vou colocar travas jurídicas lá dentro", diz Celina sobre o BRB - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)

Durante a carreata em defesa do Banco de Brasília (BRB), realizada na manhã desta quinta-feira (28/5), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o Governo do Distrito Federal pretende criar novas “travas jurídicas” dentro da instituição para evitar novos desgastes envolvendo operações financeiras, como a compra de ativos do Banco Master. A declaração foi dada durante conversa com servidores, aposentados e acionistas minoritários que participaram da manifestação.

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Segundo Celina, o próximo passo da gestão será reforçar os mecanismos de controle e segurança jurídica do banco, além de ampliar a participação dos funcionários nas decisões estratégicas da instituição. “Vou colocar travas jurídicas lá dentro. É o nosso próximo passo de compliance”, declarou a vice-governadora durante o ato.

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A fala ocorre em meio às discussões envolvendo as negociações do BRB e após críticas de entidades representativas sobre possíveis riscos financeiros relacionados às operações com o Master. No evento, Celina também buscou tranquilizar os funcionários presentes e afirmou que os servidores participarão das decisões futuras envolvendo o banco.

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A carreata reuniu empregados da ativa, aposentados e acionistas minoritários do BRB em um percurso que saiu da Arena BRB Mané Garrincha em direção ao Palácio do Buriti e à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).