Governadora do DF diz que o BRB terá "compliance rígido" após crise

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, em entrevista exclusiva ao Correio, que o Banco de Brasília (BRB) passará por uma reformulação em seus mecanismos de governança e controle após a crise financeira enfrentada pela instituição.
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Segundo a governadora, a principal prioridade do banco daqui para frente será a implantação de um sistema rígido de compliance para evitar novas irregularidades.
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“O que nós vamos deixar no banco é um compliance bem rígido. Já existia um estudo pronto, aprovado em diretorias, mas que nunca tinha sido levado ao conselho. Agora isso será feito”, disse ela ao Correio.
Celina também criticou a condução anterior do banco e afirmou que houve falhas “A percepção que tivemos é que algumas diretorias foram esvaziadas para concentrar decisões em poucas pessoas. Isso não pode acontecer em um banco público”, declarou.
Na entrevista exclusiva, a governadora ressaltou que espera responsabilização das pessoas envolvidas nas irregularidades investigadas no BRB. “As pessoas que fizeram algo errado precisam pagar. O que aconteceu foi muito grave”, afirmou.
Saiba Mais
Paulo Gontijo
Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.
Mila FerreiraRepórter
Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense