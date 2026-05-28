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Governadora do DF diz que o BRB terá "compliance rígido" após crise

Governadora afirmou ao Correio que banco terá novos mecanismos de governança e controle após falhas graves identificadas na gestão anterior

Celina diz ao Correio que BRB terá "compliance rígido" após crise financeira - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )
Celina diz ao Correio que BRB terá "compliance rígido" após crise financeira - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, em entrevista exclusiva ao Correio, que o Banco de Brasília (BRB) passará por uma reformulação em seus mecanismos de governança e controle após a crise financeira enfrentada pela instituição.

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Segundo a governadora, a principal prioridade do banco daqui para frente será a implantação de um sistema rígido de compliance para evitar novas irregularidades.

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“O que nós vamos deixar no banco é um compliance bem rígido. Já existia um estudo pronto, aprovado em diretorias, mas que nunca tinha sido levado ao conselho. Agora isso será feito”, disse ela ao Correio.

Celina também criticou a condução anterior do banco e afirmou que houve falhas “A percepção que tivemos é que algumas diretorias foram esvaziadas para concentrar decisões em poucas pessoas. Isso não pode acontecer em um banco público”, declarou.

Na entrevista exclusiva, a governadora ressaltou que espera responsabilização das pessoas envolvidas nas irregularidades investigadas no BRB. “As pessoas que fizeram algo errado precisam pagar. O que aconteceu foi muito grave”, afirmou.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

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Por Paulo Gontijo, Mila Ferreira e Ana Carolina Alves
postado em 28/05/2026 19:38
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