Governadora do DF diz que o BRB terá "compliance rígido" após crise

Celina diz ao Correio que BRB terá "compliance rígido" após crise financeira - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, em entrevista exclusiva ao Correio, que o Banco de Brasília (BRB) passará por uma reformulação em seus mecanismos de governança e controle após a crise financeira enfrentada pela instituição.

Segundo a governadora, a principal prioridade do banco daqui para frente será a implantação de um sistema rígido de compliance para evitar novas irregularidades.

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“O que nós vamos deixar no banco é um compliance bem rígido. Já existia um estudo pronto, aprovado em diretorias, mas que nunca tinha sido levado ao conselho. Agora isso será feito”, disse ela ao Correio.

Celina também criticou a condução anterior do banco e afirmou que houve falhas “A percepção que tivemos é que algumas diretorias foram esvaziadas para concentrar decisões em poucas pessoas. Isso não pode acontecer em um banco público”, declarou.

Na entrevista exclusiva, a governadora ressaltou que espera responsabilização das pessoas envolvidas nas irregularidades investigadas no BRB. “As pessoas que fizeram algo errado precisam pagar. O que aconteceu foi muito grave”, afirmou.