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São Sebastião

Homem é preso por transportar barras de ouro avaliadas em R$ 500 mil

Suspeito foi abordado em São Sebastião com duas barras de ouro sem origem legal; carga de 600 gramas pode valer R$ 500 mil

Pesando 600 gramas, o valor relacionado aos dois minérios pode chegar até meio milhão - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)
Pesando 600 gramas, o valor relacionado aos dois minérios pode chegar até meio milhão - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta quinta-feira (28), em São Sebastião, transportando ilegalmente duas barras de ouro que juntas somam cerca de 600 gramas.

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O material, avaliado em aproximadamente R$ 500 mil, estava sem nota fiscal ou qualquer comprovação de origem legal. A ocorrência foi registrada durante uma operação do Tático Operacional Rodoviário (TOR).

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Segundo a PMDF, a abordagem ocorreu por volta das 20h52, durante um ponto de bloqueio tático na região. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram as barras de ouro ocultas. O suspeito afirmou que o destino final do material seria o estado do Rio de Janeiro. Além do minério, um aparelho celular também foi apreendido.

Ainda de acordo com a corporação, o homem possui antecedentes criminais por dano qualificado e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, onde acabou autuado em flagrante pelos crimes de usurpação de bens da União e transporte ilegal de minério.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 29/05/2026 07:56 / atualizado em 29/05/2026 07:57
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