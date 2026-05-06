Polícia apreende R$ 100 mil em drogas e prende dois homens em Arniqueiras

A PM apreendeu cerca de R$ 100 mil em drogas - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de tráfico e apreendeu cerca de R$100 mil em drogas como cocaína, skunk e maconha. Além dos entorpecentes, os homens tinham duas balanças de precisão, o que fortaleceu os indícios de que o porte estaria relacionado à venda de drogas na região de Arniqueiras.

Durante a abordagem, os militares encontraram oito porções e um tablete de cocaína, além de duas porções de skunk - espécie de maconha com altíssimo teor de THC, variando entre 14% a 30% de concentração. A droga possui maior risco de dependência, psicose, e alucinações, se comparada à maconha comum, que também foi encontrada com os criminosos (duas porções), além de R$ 658 em espécie.

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Todo o material coletado foi encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), que investigará os criminosos. O prejuízo ao crime organizado, foi estimado pela polícia em R$100 mil, considerando as drogas e os materiais encontrados.

De acordo com a PMDF, eles foram localizados pela equipe da Rotam, que utilizou de um serviço de inteligência para encontrá-los.

