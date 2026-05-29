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Perseguição

Ex-paciente é investigada por perseguir casal de médicos no DF

Os policiais apreenderam celulares, notebook e computador que, segundo a investigação, eram utilizados para criar e administrar os perfis falsos

De acordo com a corporação, além das mensagens no perfil profissional, a investigada teria feito ataques relacionados à vida pessoal do casal - (crédito: Material cedido ao Correio)
De acordo com a corporação, além das mensagens no perfil profissional, a investigada teria feito ataques relacionados à vida pessoal do casal - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nessa quinta-feira (28/5), mandado de busca e apreensão contra uma mulher de 40 anos investigada por perseguir, ameaçar e difamar um casal de médicos do DF por meio de perfis falsos no Instagram.

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Segundo a investigação conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), as ofensas começaram em outubro de 2025 e se prolongaram por meses. A vítima, uma médica que utiliza as redes sociais para divulgar conteúdos profissionais e informações de saúde, procurou a Polícia Civil após passar a receber comentários ofensivos e ameaças publicadas em diferentes perfis na plataforma.

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De acordo com a corporação, além das mensagens no perfil profissional, a investigada teria feito ataques relacionados à vida pessoal do casal e entrado em contato com familiares das vítimas para enviar conteúdos difamatórios e ameaçadores.

Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou diligências para identificar a autora das mensagens e esclarecer as circunstâncias do caso.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam celulares, notebook e computador que, segundo a investigação, eram utilizados para criar e administrar os perfis falsos envolvidos na perseguição.

A suspeita foi identificada como ex-paciente do marido da vítima. Em depoimento, ela admitiu ter praticado os atos e afirmou à polícia que se apaixonou pelo médico. Segundo o relato, ela disse ter agido “em um momento de bobeira” para atingir a esposa dele, embora tivesse mantido apenas relação profissional com o médico.

A mulher é investigada pelos crimes de perseguição, ameaça e difamação.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/05/2026 05:00
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