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Falecimento

Morre Geralda Godinho, ex-administradora do Riacho Fundo II, aos 61 anos

Secretária-Geral do Sindicom-DF e do Sinpro-DF morreu nesta quinta (28), aos 61 anos

Em nota, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal expressa luto pelo falecimento de Geralda e exalta seu trabalho na defesa dos direitos trabalhistas no DF - (crédito: Foto: Divulgação/CUT)
Em nota, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal expressa luto pelo falecimento de Geralda e exalta seu trabalho na defesa dos direitos trabalhistas no DF - (crédito: Foto: Divulgação/CUT)

Morreu nesta quinta-feira (28), Geralda Godinho de Sales, ex-administradora do Riacho Fundo II e Secretária-Geral do Sindicom-DF e do Sinpro-DF. Nascida em 27 de Maio de 1965, Godinho é lembrada por familiares e amigos como uma liderança alegre, comprometida e dedicada à luta de condições mais dignas para a classe trabalhadora.

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Em nota, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal expressa luto pelo falecimento e exalta seu trabalho na defesa dos direitos trabalhistas no DF, como a conquista da inclusão de licença ampliada para gestantes nos acordos coletivos da categoria. 

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O velório e sepultamento de Geralda acontecerá nesta sexta (29), no Cemitério Campo da Esperança na Asa Sul, a partir das 14h30. Familiares, amigos e colegas se encontram para se despedir e fortalecer a memória da líder. 

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Por Correio Braziliense
postado em 29/05/2026 09:52
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