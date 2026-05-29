Morre Geralda Godinho, ex-administradora do Riacho Fundo II, aos 61 anos

Morreu nesta quinta-feira (28), Geralda Godinho de Sales, ex-administradora do Riacho Fundo II e Secretária-Geral do Sindicom-DF e do Sinpro-DF. Nascida em 27 de Maio de 1965, Godinho é lembrada por familiares e amigos como uma liderança alegre, comprometida e dedicada à luta de condições mais dignas para a classe trabalhadora.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em nota, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal expressa luto pelo falecimento e exalta seu trabalho na defesa dos direitos trabalhistas no DF, como a conquista da inclusão de licença ampliada para gestantes nos acordos coletivos da categoria.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O velório e sepultamento de Geralda acontecerá nesta sexta (29), no Cemitério Campo da Esperança na Asa Sul, a partir das 14h30. Familiares, amigos e colegas se encontram para se despedir e fortalecer a memória da líder.
Saiba Mais