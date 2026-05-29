Quatro regiões do DF ficam sem energia nesta sexta

A Neoenergia ressalta que, caso os trabalhos de manutenção sejam concluídos antes do horário estipulado, a rede será energizada imediatamente, sem aviso prévio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de quatro regiões administrativas do Distrito Federal devem ficar atentos ao fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (29/5). A concessionária Neoenergia Brasília programou cortes temporários no abastecimento para realizar serviços de poda de árvores e modernização da rede. Os desligamentos ocorrem em turnos que começam a partir das 9h.

O primeiro ponto a sofrer a interrupção será o Jardim Botânico, onde o fornecimento será cortado das 9h às 15h especificamente no Condomínio Mansões Itaipu. Nas demais localidades afetadas, a suspensão do serviço está programada para o intervalo das 10h às 16h. Confira os endereços que ficarão sem luz:

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Sobradinho: Núcleo Rural Sobradinho II (Chácaras 01, 03, 03A, 04, 05, 07, 07A, 07B, 08, 09, 11, 13, 13A, 13B, 13C, 15 e 16)

Núcleo Rural Sobradinho II (Chácaras 01, 03, 03A, 04, 05, 07, 07A, 07B, 08, 09, 11, 13, 13A, 13B, 13C, 15 e 16) Lago Norte: Setor de Mansões Lago Norte (Chácaras 01 a 06, 12, 13 e 14; e as Ruas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12)

Setor de Mansões Lago Norte (Chácaras 01 a 06, 12, 13 e 14; e as Ruas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12) Plano Piloto: Estacionamentos 03, 04, 06 e 12 do Parque da Cidade

A Neoenergia ressalta que, caso os trabalhos de manutenção sejam concluídos antes do horário estipulado, a rede será energizada imediatamente, sem aviso prévio. Para os casos de quedas de energia não programadas em outras quadras ou setores, a população deve registrar a ocorrência pelos canais oficiais. O atendimento geral é feito pelo telefone 116. Já os clientes com deficiência auditiva ou de fala podem acionar o suporte pelo número 0800 701 01 55, utilizando um aparelho telefônico adaptado.