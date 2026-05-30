As festas juninas chegaram; confira as opções para o fim de semana

Com a aproximação do dia de São João, comemorado em 24 de junho, as noites ficam mais frias e a atmosfera em Brasília muda. O coração do brasiliense que é apaixonado pela cultura popular do Brasil pulsa no ritmo do forró, das quadrilhas e dos festejos juninos. Apesar da nomenclatura "junina", desde abril, a capital do país realiza a temporada festiva, que acaba estendendo-se em um circuito que finaliza apenas em agosto.
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No Planalto Central, a tradição dos festejos juninos mistura herança dos migrantes de todos os cantos do Brasil com a identidade construída aqui. O Distrito Federal se torna palco para espetáculos pulsantes das quadrilhas juninas, que se consolidam como uma manifestação artística brasileira rica e complexa. Cores vibrantes, coreografias e enredos que narram a resiliência e a poesia do cotidiano transformam a cidade em um cenário de exaltação da cultura popular.
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Para além do espetáculo visual, temos o aroma das deliciosas comidas e bebidas: a canjica, a pamonha, o quentão e os caldos saborosos, cujo cheiro invade o ar. Os músicos que tocam para que quem se diverte possa dançar. Para os brasileiros, os "arraiás" representam um pilar fundamental de lazer coletivo e valorização da identidade. É o momento em que as escolas públicas e paróquias abrem as portas para a comunidade e as instituições sociais promovem um encontro com festas recheadas de comida, brincadeiras e música boa. Para além de tudo isso, essas organizações movimentam uma economia criativa que gera emprego para costureiras, artesãos e músicos locais, entre outros. Ao reunir de crianças a idosos sob o mesmo teto de bandeirinhas coloridas, o São João se reafirma como uma festa democrática e afetiva, um espaço onde nossa cultura e história se traduzem em pura alegria e celebração.
O Correio selecionou as festas que ocorrem no último fim de semana de maio — eventos gratuitos e pagos nas regiões do Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Park Way, Sobradinho e Cruzeiro preenchem o sábado (30/5) e o domingo (31/5). E, em junho, tem muito mais!
Confira as festas juninas que movimentam o DF neste fim de semana:
Asa Norte
- Arraiá da Casa do Ceará
- Quando: sábado, 18h
- Local: Casa do Ceará, SGAN 910
- Instagram: @casadoceara
- Entrada: R$ 10,00
Asa Sul
- Arraiá São Judas Tadeu
- Quando: sábado e domingo, 18h30
- Local: Paróquia São Judas Tadeu — SGAS 908
- Instagram: @psjt908sul
- Entrada gratuita
Ceilândia
- Arraiá da P.N.S. Mãe da Divina Providência
- Quando: sábado e domingo e em 6 e 7 de junho, 17h
- Local: Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Setor P Sul, Ceilândia Sul
- Instagram: @pnsmdp
- Entrada gratuita
- 15º Sesc Tradições Juninas
- Quando: domingo
- Horário: 16h
- Local: Sesc Ceilândia, QNN 27, Área Especial
- Instagram: @sescdf
- Entrada gratuita, com retirada de ingressos no Sesc Ceilândia, Sesc SIA e JK Shopping
Cruzeiro
- Arraiá de Santa Teresinha
- Quando: sábado e domingo, 17h
- Local: Paróquia Santa Teresinha, SHCES Quadra 801, Área Especial, Cruzeiro Novo
- Instagram: @santateresinhacruzeiro
- Entrada gratuita
- Festa do Milho
- Quando: sábado, das 8h30 às 18h30
- Local: Clube do Exército (SMU)
- Ingressos: R$ 55, à venda na bilheteria do evento
Gama
- Festa da Santíssima Trindade
- Quando: sábado e domingo, após a missa das 19h
- Local: Paróquia Santíssima Trindade, Setor de Expansão do Gama, Conjunto D 03, Área Especial
- Entrada gratuita
Lago Sul
- Arraiá de Nazaré
- Quando: sábado e domingo, 19h
- Local: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, SHIS QI 01, Conjunto 01, Lote A
- Instagram: @pnsnazarelagosul
- Entrada gratuita
- Festa Junina da Paróquia São Pedro de Alcântara
- Quando: sábado, 18h30
- Local: Paróquia S. Pedro de Alcântara, SHIS QI 07, Lote C, Lago Sul
- Instagram: @paroquia_saopedrodealcantara
- Entrada gratuita
Park Way
- Festa Junina — Lar dos Velhinhos Maria Madalena
- Quando: sábado, 16h
- Local: SMPW, Trecho 3, Área Especial nº 01 e 02
- Instagram: @lardosvelhinhosmariamadalena
- Entrada a partir de R$ 25
- XXIII Festa Japonina
- Quando: sábado, 18h30
- Local: Kaikan Vargem Bonita, Núcleo Rural Vargem Bonita
- Instagram: @acenbvb
- Entrada gratuita
Setor de Clubes
- Arraiá Legis
- Quando: sábado, 18h
- Local: Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2
- Instagram: @arraialegis
- Entrada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
- Arraiá Legis Kids
- Quando: domingo, 14h
- Local: Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2
- Instagram: @arraialegis
- Entrada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Crianças de até 12 anos não pagam
Sobradinho
- Arraiá da OAB Sobradinho
- Quando: sábado, 18h
- Local: Setor de Expansão Econômica, Quadra 14, Lote 28
- Instagram: @sobradinhooab
- Entrada: R$ 20
*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso
Saiba Mais
Confira abaixo as festas juninas que movimentam o DF neste fim de semana:
Asa Norte
Arraiá da Casa do Ceará
Quando: hoje, 18h
Local: Casa do Ceará, SGAN 910
Instagram: @casadoceara
Entrada: R$ 10,00
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Asa Sul
Arraiá São Judas Tadeu
Quando: hoje e amanhã, 18h30
Local: Paróquia São Judas Tadeu — SGAS 908
Instagram: @psjt908sul
Entrada gratuita
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Ceilândia
Arraiá da P.N.S. Mãe da Divina Providência
Quando: hoje e amanhã e em 6 e 7 de junho, 17h
Local: Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Setor P Sul, Ceilândia Sul
Instagram: @pnsmdp
Entrada gratuita
15º Sesc Tradições Juninas
Quando: 31 de maio
Horário: 16h
Local: Sesc Ceilândia, QNN 27, Área Especial
Instagram: @sescdf
Entrada gratuita, com retirada de ingressos no Sesc Ceilândia, Sesc SIA e JK Shopping
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Cruzeiro
Arraiá de Santa Teresinha
Quando: hoje e amanhã, 17h
Local: Paróquia Santa Teresinha, SHCES Quadra 801, Área Especial, Cruzeiro Novo
Instagram: @santateresinhacruzeiro
Entrada gratuita
Festa do Milho
Quando: hoje, das 8h30 às 18h30
Local: Clube do Exército (SMU)
Ingressos: R$ 55, à venda na bilheteria do evento
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Gama
Festa da Santíssima Trindade
Quando: hoje e amanhã, após a missa das 19h
Local: Paróquia Santíssima Trindade, Setor de Expansão do Gama, Conjunto D 03, Área Especial
Entrada gratuita
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Lago Sul
Arraiá de Nazaré
Quando: hoje e amanhã, 19h
Local: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, SHIS QI 01, Conjunto 01, Lote A
Instagram: @pnsnazarelagosul
Entrada gratuita
Festa Junina da Paróquia São Pedro de Alcântara
Quando: hoje, 18h30
Local: Paróquia S. Pedro de Alcântara, SHIS QI 07, Lote C, Lago Sul
Instagram: @paroquia_saopedrodealcantara
Entrada gratuita
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Park Way
Festa Junina — Lar dos Velhinhos Maria Madalena
Quando: hoje, 16h
Local: SMPW, Trecho 3, Área Especial nº 01 e 02
Instagram: @lardosvelhinhosmariamadalena
Entrada a partir de R$ 25
XXIII Festa Japonina
Quando: hoje, 18h30
Local: Kaikan Vargem Bonita, Núcleo Rural Vargem Bonita
Instagram: @acenbvb
Entrada gratuita
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Setor de Clubes
Arraiá Legis
Quando: hoje, 18h
Local: Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2
Instagram: @arraialegis
Entrada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Arraiá Legis Kids
Quando: amanhã, 14h
Local: Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2
Instagram: @arraialegis
Entrada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Crianças de até 12 anos não pagam
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Sobradinho
Arraiá da OAB Sobradinho
Quando: hoje, 18h
Local: Setor de Expansão Econômica, Quadra 14, Lote 28
Instagram: @sobradinhooab
Entrada: R$ 20