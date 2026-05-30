As festas juninas chegaram; confira as opções para o fim de semana

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré tem festa sábado e domingo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Com a aproximação do dia de São João, comemorado em 24 de junho, as noites ficam mais frias e a atmosfera em Brasília muda. O coração do brasiliense que é apaixonado pela cultura popular do Brasil pulsa no ritmo do forró, das quadrilhas e dos festejos juninos. Apesar da nomenclatura "junina", desde abril, a capital do país realiza a temporada festiva, que acaba estendendo-se em um circuito que finaliza apenas em agosto.

No Planalto Central, a tradição dos festejos juninos mistura herança dos migrantes de todos os cantos do Brasil com a identidade construída aqui. O Distrito Federal se torna palco para espetáculos pulsantes das quadrilhas juninas, que se consolidam como uma manifestação artística brasileira rica e complexa. Cores vibrantes, coreografias e enredos que narram a resiliência e a poesia do cotidiano transformam a cidade em um cenário de exaltação da cultura popular.

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Para além do espetáculo visual, temos o aroma das deliciosas comidas e bebidas: a canjica, a pamonha, o quentão e os caldos saborosos, cujo cheiro invade o ar. Os músicos que tocam para que quem se diverte possa dançar. Para os brasileiros, os "arraiás" representam um pilar fundamental de lazer coletivo e valorização da identidade. É o momento em que as escolas públicas e paróquias abrem as portas para a comunidade e as instituições sociais promovem um encontro com festas recheadas de comida, brincadeiras e música boa. Para além de tudo isso, essas organizações movimentam uma economia criativa que gera emprego para costureiras, artesãos e músicos locais, entre outros. Ao reunir de crianças a idosos sob o mesmo teto de bandeirinhas coloridas, o São João se reafirma como uma festa democrática e afetiva, um espaço onde nossa cultura e história se traduzem em pura alegria e celebração.

O Correio selecionou as festas que ocorrem no último fim de semana de maio — eventos gratuitos e pagos nas regiões do Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Park Way, Sobradinho e Cruzeiro preenchem o sábado (30/5) e o domingo (31/5). E, em junho, tem muito mais!

Confira as festas juninas que movimentam o DF neste fim de semana:

Asa Norte

Arraiá da Casa do Ceará

Quando: sábado, 18h

Local: Casa do Ceará, SGAN 910

Instagram: @casadoceara

Entrada: R$ 10,00

Asa Sul

Arraiá São Judas Tadeu

Quando: sábado e domingo, 18h30

Local: Paróquia São Judas Tadeu — SGAS 908

Instagram: @psjt908sul

Entrada gratuita

Ceilândia

Arraiá da P.N.S. Mãe da Divina Providência

Quando: sábado e domingo e em 6 e 7 de junho, 17h

Local: Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Setor P Sul, Ceilândia Sul

Instagram: @pnsmdp

Entrada gratuita

15º Sesc Tradições Juninas

Quando: domingo

Horário: 16h

Local: Sesc Ceilândia, QNN 27, Área Especial

Instagram: @sescdf

Entrada gratuita, com retirada de ingressos no Sesc Ceilândia, Sesc SIA e JK Shopping

Cruzeiro

Arraiá de Santa Teresinha

Quando: sábado e domingo, 17h

Local: Paróquia Santa Teresinha, SHCES Quadra 801, Área Especial, Cruzeiro Novo

Instagram: @santateresinhacruzeiro

Entrada gratuita

Festa do Milho

Quando: sábado, das 8h30 às 18h30

Local: Clube do Exército (SMU)

Ingressos: R$ 55, à venda na bilheteria do evento

Gama

Festa da Santíssima Trindade

Quando: sábado e domingo, após a missa das 19h

Local: Paróquia Santíssima Trindade, Setor de Expansão do Gama, Conjunto D 03, Área Especial

Entrada gratuita

Lago Sul

Arraiá de Nazaré

Quando: sábado e domingo, 19h

Local: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, SHIS QI 01, Conjunto 01, Lote A

Instagram: @pnsnazarelagosul

Entrada gratuita

Festa Junina da Paróquia São Pedro de Alcântara

Quando: sábado, 18h30

Local: Paróquia S. Pedro de Alcântara, SHIS QI 07, Lote C, Lago Sul

Instagram: @paroquia_saopedrodealcantara

Entrada gratuita

Park Way

Festa Junina — Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Quando: sábado, 16h

Local: SMPW, Trecho 3, Área Especial nº 01 e 02

Instagram: @lardosvelhinhosmariamadalena

Entrada a partir de R$ 25

XXIII Festa Japonina

Quando: sábado, 18h30

Local: Kaikan Vargem Bonita, Núcleo Rural Vargem Bonita

Instagram: @acenbvb

Entrada gratuita

Setor de Clubes

Arraiá Legis

Quando: sábado, 18h

Local: Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Instagram: @arraialegis

Entrada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Arraiá Legis Kids

Quando: domingo, 14h

Local: Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Instagram: @arraialegis

Entrada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Crianças de até 12 anos não pagam

Sobradinho

Arraiá da OAB Sobradinho

Quando: sábado, 18h

Local: Setor de Expansão Econômica, Quadra 14, Lote 28

Instagram: @sobradinhooab

Entrada: R$ 20

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso

Confira abaixo as festas juninas que movimentam o DF neste fim de semana:

Asa Norte





Arraiá da Casa do Ceará

Quando: hoje, 18h

Local: Casa do Ceará, SGAN 910

Instagram: @casadoceara

Entrada: R$ 10,00

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Asa Sul

Arraiá São Judas Tadeu

Quando: hoje e amanhã, 18h30

Local: Paróquia São Judas Tadeu — SGAS 908

Instagram: @psjt908sul

Entrada gratuita

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Ceilândia

Arraiá da P.N.S. Mãe da Divina Providência

Quando: hoje e amanhã e em 6 e 7 de junho, 17h

Local: Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Setor P Sul, Ceilândia Sul

Instagram: @pnsmdp

Entrada gratuita

15º Sesc Tradições Juninas

Quando: 31 de maio

Horário: 16h

Local: Sesc Ceilândia, QNN 27, Área Especial

Instagram: @sescdf

Entrada gratuita, com retirada de ingressos no Sesc Ceilândia, Sesc SIA e JK Shopping

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Cruzeiro

Arraiá de Santa Teresinha

Quando: hoje e amanhã, 17h

Local: Paróquia Santa Teresinha, SHCES Quadra 801, Área Especial, Cruzeiro Novo

Instagram: @santateresinhacruzeiro

Entrada gratuita

Festa do Milho

Quando: hoje, das 8h30 às 18h30

Local: Clube do Exército (SMU)

Ingressos: R$ 55, à venda na bilheteria do evento

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Gama

Festa da Santíssima Trindade

Quando: hoje e amanhã, após a missa das 19h

Local: Paróquia Santíssima Trindade, Setor de Expansão do Gama, Conjunto D 03, Área Especial

Entrada gratuita

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Lago Sul

Arraiá de Nazaré

Quando: hoje e amanhã, 19h

Local: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, SHIS QI 01, Conjunto 01, Lote A

Instagram: @pnsnazarelagosul

Entrada gratuita

Festa Junina da Paróquia São Pedro de Alcântara

Quando: hoje, 18h30

Local: Paróquia S. Pedro de Alcântara, SHIS QI 07, Lote C, Lago Sul

Instagram: @paroquia_saopedrodealcantara

Entrada gratuita

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Park Way

Festa Junina — Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Quando: hoje, 16h

Local: SMPW, Trecho 3, Área Especial nº 01 e 02

Instagram: @lardosvelhinhosmariamadalena

Entrada a partir de R$ 25

XXIII Festa Japonina

Quando: hoje, 18h30

Local: Kaikan Vargem Bonita, Núcleo Rural Vargem Bonita

Instagram: @acenbvb

Entrada gratuita

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Setor de Clubes

Arraiá Legis

Quando: hoje, 18h

Local: Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Instagram: @arraialegis

Entrada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Arraiá Legis Kids

Quando: amanhã, 14h

Local: Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Instagram: @arraialegis

Entrada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Crianças de até 12 anos não pagam

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Sobradinho

Arraiá da OAB Sobradinho

Quando: hoje, 18h

Local: Setor de Expansão Econômica, Quadra 14, Lote 28

Instagram: @sobradinhooab

Entrada: R$ 20