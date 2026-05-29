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Resgate Animal

PMDF resgata três filhotes de saruê no Plano Piloto

A polícia foi acionada após o funcionário de um prédio encontrar os filhotes de saruê ao lado da mãe, que estava morta

Os filhotes de saruê foram encontrados ao lado do prédio residencial localizado na Asa Sul - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os filhotes de saruê foram encontrados ao lado do prédio residencial localizado na Asa Sul - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

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Equipes do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) realizaram um resgate de três filhotes de saruê (gambá-de-orelha-branca) na manhã desta sexta-feira (29/5). Os animais foram encontrados em um edifício residencial, na 402 Sul.

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um funcionário do prédio acionou a equipe policial após encontrar os filhotes ao lado da mãe, que já estava sem vida. Os três saruês estavam em condições saudáveis e foram recolhidos com segurança pela guarnição.

Por se tratarem de filhotes dependentes e necessitarem de suporte para a alimentação e desenvolvimento, a equipe do BPMA providenciou o transporte imediato dos animais. Os saruês foram levados para o Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (HVET/UnB), onde receberão acompanhamento biológico e veterinário até que tenham condições de serem devolvidos à natureza.

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Por Correio Braziliense
postado em 29/05/2026 21:28
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