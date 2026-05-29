PMDF resgata três filhotes de saruê no Plano Piloto

Por Luiz Francisco*
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Equipes do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) realizaram um resgate de três filhotes de saruê (gambá-de-orelha-branca) na manhã desta sexta-feira (29/5). Os animais foram encontrados em um edifício residencial, na 402 Sul.
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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um funcionário do prédio acionou a equipe policial após encontrar os filhotes ao lado da mãe, que já estava sem vida. Os três saruês estavam em condições saudáveis e foram recolhidos com segurança pela guarnição.
Por se tratarem de filhotes dependentes e necessitarem de suporte para a alimentação e desenvolvimento, a equipe do BPMA providenciou o transporte imediato dos animais. Os saruês foram levados para o Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (HVET/UnB), onde receberão acompanhamento biológico e veterinário até que tenham condições de serem devolvidos à natureza.
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