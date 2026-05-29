CCBB Brasília: Exposição de Torres García vira experiência educativa

Um dos brinquedos do artista Joaquín Torres García, que valorizava a infância e a liberdade criativa, integra a exposição no CCBB Brasília - (crédito: Diego Oliveira Camargo)

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) oferece uma programação educativa gratuita para todos os públicos como parte da mostra Joaquín Torres García - 150 anos, em cartaz até 21 de junho. As atividades do projeto Rolê Cultural - CCBB Educativo propõem experiências que conectam arte, imaginação e conhecimento.

A exposição foi concebida como um campo aberto à descoberta, onde o visitante percorre livremente pinturas, escritos, brinquedos e desenhos do artista uruguaio. Símbolos, mapas e formas geométricas ajudam a pensar o mundo de outras maneiras, aproximando a arte de temas do cotidiano.

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O diálogo é estendido com obras de mais de 100 outros artistas. Entre eles estão Arthur Bispo do Rosário, que transforma objetos e materiais simples em criações com novos significados, e Montez Magno, que usa referências do Nordeste para criar composições inspiradas na arquitetura popular.

A obra “América Latina NO EXIST” (2025), de Agrippina R. Manhattan, provoca o público a refletir sobre identidade e território. A peça questiona a forma como mapas e histórias são construídos.

A visão pedagógica de Joaquín Torres García compreende a arte como uma ferramenta de formação. Para o artista, aprender está diretamente ligado ao ato de criar, valorizando a infância como uma zona de liberdade criativa para compreender e reinventar o mundo.

Atividades gratuitas para o público

Com essa abordagem, o programa educativo do CCBB Brasília amplia a experiência da exposição. O Rolê na Exposição propõe visitas mediadas em que o grupo interpreta as obras coletivamente. Agendamentos para grupos escolares, universitários e instituições são realizados pela plataforma Mediato Conecta.

A atividade acontece de terça a sexta, às 9h, 10h, 14h, 15h e 19h, e aos sábados às 9h. A capacidade é para 44 pessoas por horário, com possibilidade de 88 pessoas nos horários duplos de 9h e 15h. Há transporte gratuito para instituições públicas.

Para quem chega sem agendamento prévio, o Rolê Espontâneo sai de hora em hora, das 10h às 19h, de terça a domingo. A ação conduz o público por conversas e atividades interativas adaptadas a cada faixa etária.

Professores podem prolongar a experiência em sala de aula com o caderno educativo da exposição, disponível para download no site do CCBB. O material reúne propostas e percursos pelo universo de Torres García para serem trabalhados antes ou depois da visita.

Toda sexta-feira, o Rolê com Libras convida pessoas surdas e ouvintes a compartilharem vivências como visitas às exposições, jogos e narrações de histórias. Os encontros são conduzidos por educadores e intérpretes.

A exposição foi selecionada no Edital CCBB 2023-2025 e viabilizada pela Lei Rouanet, com patrocínio da BB Asset. A classificação indicativa é livre, e os ingressos podem ser retirados na bilheteria ou pelo site bb.com.br/cultura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.