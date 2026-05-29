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Adoção

Biblioteca promove 2ª Feira de Adoção de animais no sábado (30/5)

A feira é realizada pela segunda vez na biblioteca. Além da adoção, o evento também possui uma extensa programação

O evento reúne adoção de animai e conscientização ambiental - (crédito: Divulgação)
O evento reúne adoção de animai e conscientização ambiental - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (30/5), a Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, na Asa Sul, irá promover a 2ª Feira de Adoção com Consciência, das 10h às 17h. A edição deste ano será O Aniversário da Baleia. A feira, gratuita e aberta ao público, reúne literatura, cultura, ativismo e proteção animal contando com uma programação voltada à conscientização sobre adoção responsável e bem-estar dos animais. 

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A iniciativa é uma colaboração com o Grupo Estruturação e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (Centro DH). O nome da edição foi dado em homenagem ao personagem canino Baleia, do clássico livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. 

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Ao longo do dia, a Biblioteca Demonstrativa será palco de atividades voltadas à convivência comunitária, educação e mobilização social. Entre as ações previstas estão feira de adoção com orientação responsável, vacinação gratuita, brunch pet com alimentação saudável, apresentações culturais, concurso de pets e atividades simbólicas inspiradas na personagem Baleia.

O concurso terá categorias de “mais carismático”, “mais ranzinza”, “mais fofo” e “mais preguiçoso”. O evento também busca aproximar organizações da sociedade civil, ativistas, leitores, petshops e o público em geral em torno da pauta da proteção animal.

O encerramento da programação será realizado das 16h às 17h com o Samba Bom pra Cachorro, apresentação musical com Kika Ribeiro e Banda Makumbá, trazendo música e celebração para marcar o fechamento do encontro.

Serviço:
2ª Feira de Adoção com Consciência — O aniversário da Baleia.
Data: 30 de maio (sábado)
Horário: das 10h às 17h
Local: Biblioteca Demonstrativa EQS 506/507 - W3 Sul, Brasília-DF
Entrada gratuita

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 29/05/2026 21:18
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