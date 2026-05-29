Biblioteca promove 2ª Feira de Adoção de animais no sábado (30/5)

Neste sábado (30/5), a Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, na Asa Sul, irá promover a 2ª Feira de Adoção com Consciência, das 10h às 17h. A edição deste ano será O Aniversário da Baleia. A feira, gratuita e aberta ao público, reúne literatura, cultura, ativismo e proteção animal contando com uma programação voltada à conscientização sobre adoção responsável e bem-estar dos animais.

A iniciativa é uma colaboração com o Grupo Estruturação e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (Centro DH). O nome da edição foi dado em homenagem ao personagem canino Baleia, do clássico livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

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Ao longo do dia, a Biblioteca Demonstrativa será palco de atividades voltadas à convivência comunitária, educação e mobilização social. Entre as ações previstas estão feira de adoção com orientação responsável, vacinação gratuita, brunch pet com alimentação saudável, apresentações culturais, concurso de pets e atividades simbólicas inspiradas na personagem Baleia.



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O concurso terá categorias de “mais carismático”, “mais ranzinza”, “mais fofo” e “mais preguiçoso”. O evento também busca aproximar organizações da sociedade civil, ativistas, leitores, petshops e o público em geral em torno da pauta da proteção animal.



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O encerramento da programação será realizado das 16h às 17h com o Samba Bom pra Cachorro, apresentação musical com Kika Ribeiro e Banda Makumbá, trazendo música e celebração para marcar o fechamento do encontro.

Serviço:

2ª Feira de Adoção com Consciência — O aniversário da Baleia.

Data: 30 de maio (sábado)

Horário: das 10h às 17h

Local: Biblioteca Demonstrativa EQS 506/507 - W3 Sul, Brasília-DF

Entrada gratuita