Sistema de abastecimento de água em Planaltina é reforçado com nova adutora

A nova adutora irá reforçar o abastecimento de água na região - (crédito: Lucio Bernardo Júnior/Agência Brasília/Divulgação)

A população da região administrativa de Planaltina conta, agora, com uma estrutura maior para o abastecimento de água. O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), construiu uma nova Adutora de Água Tratada, entregue na manhã desta sexta-feira (29/5), em evento de assinatura de licenças ambientais, ordens de serviço e inauguração de obras de infraestrutura na região.

Com um investimento de R$ 2,86 milhões, a adutora fortalecerá o abastecimento da região localizada no eixo Sobradinho-Planaltina, na Estância Mestre D'Armas, onde vivem 186 mil pessoas. Segundo a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, a entrega da estrutura representa não só qualidade de vida para a população local, mas também segurança. “A gente sabe que sem água ninguém vive", afirmou a chefe do Executivo.

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Além da nova adutora, foi anunciado no evento um conjunto de obras de infraestrutura na região administrativa, incluindo drenagem, saneamento e pavimentação. As ações visam ampliação da segurança hídrica de Planaltina, além de elevar a qualidade da infraestrutura do saneamento. A estrutura interliga a Estação de Tratamento de Água de Planaltina, da captação do Pipiripau à Elevatória Mestre d'Armas.