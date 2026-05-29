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Viaduto do Eixão Norte será concluído na próxima semana, diz Celina

Obra próxima ao Buraco do Tatu integra intervenções viárias do GDF na região central de Brasília

Celina deu a declaração durante cerimônia de assinaturas de licença ambiental e de ordens de serviço para obras de infraestrutura - (crédito: Beatriz Mascarenhas)
Celina deu a declaração durante cerimônia de assinaturas de licença ambiental e de ordens de serviço para obras de infraestrutura - (crédito: Beatriz Mascarenhas)

Durante agenda em Planaltina nesta sexta-feira (29/5), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o novo viaduto do Eixão Norte, próximo ao Buraco do Tatu, será entregue “na próxima semana”. A declaração foi dada durante cerimônia de assinaturas de licença ambiental e de ordens de serviço para obras de infraestrutura, além da inauguração da Adutora de Água Tratada da região, realizada no estacionamento da Paróquia Santa Luzia.

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A obra integra o conjunto de intervenções viárias executadas pelo Governo do Distrito Federal na região central de Brasília. Construído nas proximidades do Eixão Norte e do Buraco do Tatu, o viaduto faz parte das mudanças no sistema viário da área, uma das mais movimentadas do Plano Piloto. A estrutura deve facilitar os deslocamentos entre a Asa Norte e os acessos ao centro da capital.

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Apesar do orçamento inicial de R$ 13,5 milhões, a obra alcançou os R$ 24,3 milhões com aditivos de reforço estrutural.

Durante a fala, Celina também comentou o andamento do viaduto em construção na região do Jardim Botânico. Segundo a governadora, a obra está em estágio avançado e deve ser entregue em aproximadamente um mês e meio, por volta de meados de julho. Ela afirmou ainda que a inauguração pode não ocorrer oficialmente por causa do período de defesa eleitoral.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 29/05/2026 12:39
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