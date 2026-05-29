Preso na Papuda, homem é investigado por roubo em ônibus coletivo

A ação foi realizada pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (28/5), um mandado de busca e apreensão na casa de um homem investigado por roubo em transporte público. A ação foi realizada pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

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O objetivo da operação foi recuperar pertences subtraídos de vítimas dos roubos, assim como objetos e vestimentas utilizados na execução dos crimes. O suspeito já está detido no Complexo Penitenciário da Papuda em razão de uma prisão preventiva, decretada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Dentro do complexo penitenciário, o homem foi formalmente informado sobre a investigação e o novo mandado de prisão preventiva expedido contra ele, desta vez por causa da investigação dos roubos que teriam sido praticados em ônibus coletivos.

Não foi estipulada fiança e o suspeito permanecerá detido no sistema penitenciário.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho