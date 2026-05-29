Centro de Convivência do Idoso de Sobradinho é reinaugurado

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu cerca de R$ 300 mil no centro - (crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília/Divulgação)

Recebendo mais de 300 idosos regularmente, o Centro de Convivência do Idoso em Sobradinho foi reinaugurado na manhã desta sexta-feira (29/5). O espaço destinado a prática de dança, comemorações, atividades físicas e trocas sociais foi reformado e, agora, está novamente recebendo o público, especialmente da terceira idade. O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu cerca de R$ 300 mil no centro.

A governadora do DF, Celina Leão, compareceu à cerimônia de reabertura e destacou que é preciso oferecer qualidade de vida para esse público. Segundo a chefe do Executivo, o local existe há mais de 30 anos e nunca tinha passado por uma reforma. "É preciso ter um lugar agradável para os idosos. Eles que já contribuiram, já prestaram serviço, precisam ter qualidade vida neste momento", afirmou Celina.

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Foram reformados os banheiros, instalados piso e esquadrias, além da pintura do espaço e da troca das telhas, forro e luminárias. De acordo com coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional de Sobradinho, Sávio Souza, a revitalização do local representa uma nova fase para os idosos.

Entre as atividades praticadas no local, estão as aulas de zumba, yoga, artesanato, ginástica e forró, estimulando o bem-estar físico e emocional dos frequentadores. O centro conta, ainda, com acompanhamento de enfermagem e atendimento psicológico.