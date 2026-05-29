Polícia procura autor de invasões e furtos em chácaras em Ponte Alta

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está à procura de um homem suspeito de invadir e furtar múltiplas chácaras na região de Ponte Alta. A ação é realizada por meio da 20ª DP (Gama) e apura os crimes que ocorreram entre a noite de terça-feira (19/5) e a manhã de quarta-feira (20/5) em propriedades localizadas às margens da BR-060, Km 24.

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De acordo com as autoridades, o grupo criminoso utilizava um modus operandi semelhante em suas ações, o qual consistia em desligar o fornecimento de energia elétrica das chácaras, comprometendo o funcionamento dos sistemas de monitoramento e segurança para, em seguida, executar os furtos com maior facilidade e menor risco de identificação. Entre os itens subtraídos pelos criminosos estão utensílios domésticos, equipamentos de jardinagem, materiais de construção e fiação elétrica.

A apuração dos militares estima que ao menos seis propriedades foram invadidas. A PCDF solicita a divulgação da imagem do suspeito para auxiliar na identificação de novas vítimas e na obtenção de informações que contribuam para a investigação. Informações podem ser repassadas pelo telefone 197. O sigilo é absoluto.



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