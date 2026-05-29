O que foi discutido entre PT e Polícia Federal sobre caso BRB-Master

Após reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, representantes do Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal afirmaram ter apresentado um documento solicitando que eventuais recursos recuperados no âmbito das investigações envolvendo o caso Master-BRB sejam destinados ao Banco de Brasília (BRB) e ao Distrito Federal. O encontro ocorreu nesta sexta-feira (29/5), na sede da corporação, em Brasília.

De acordo com a deputada federal Erika Kokay (PT), a proposta apresentada busca garantir que valores eventualmente recuperados por meio de acordos judiciais, delações premiadas ou outras medidas de ressarcimento retornem aos cofres públicos locais. “É uma iniciativa para que, havendo colaboração premiada, busca e apreensão ou qualquer forma de resgate dos recursos que foram desviados de forma criminosa do Banco de Brasília e do povo do Distrito Federal, esse dinheiro volte para o povo do DF e para o BRB”, destacou.

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PT-DF se reúne com a PF para tratar sobre o caso BRB/Master (foto: Carlos Silva/CB/D.A Press)

O presidente do partido no DF, Guilherme Sigmaringa, avaliou positivamente a recepção dada pela Polícia Federal ao documento. Segundo ele, Andrei Rodrigues demonstrou estar atendo à importância do caso. “Recebeu a proposta muito bem. É uma pessoa muito sensível a tudo o que está acontecendo e que acompanha essa investigação desde o início. O que cabe ser discutido ele se comprometeu a encaminhar”, disse.

O distrital Gabriel Magno detalhou os próximos passos do partido em relação ao caso. “Nós vamos continuar essa caminhada. Já pedimos uma conversa com o ministro André Mendonça, que é relator do caso, e também queremos dialogar com outras autoridades envolvidas no processo”, afirmou. Para o parlamentar, o governo local deveria liderar esse movimento.

Prioridade do GDF



Esta semana, em entrevista ao Correio, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o BRB foi vítima das irregularidades investigadas e que a principal prioridade do governo foi evitar o colapso da instituição. Ela ressaltou que a atuação do GDF buscou demonstrar ao mercado que o controlador do banco não abandonaria a instituição. “O BRB não seria liquidado. O banco tem personalidade, tem um controlador forte, e isso fez toda a diferença para o desfecho positivo”, declarou.

Celina também disse que o banco “foi vítima de tudo o que aconteceu” e dos “crimes que foram cometidos”, destacando que a administração trabalhou para resolver problemas de liquidez e capitalização que ameaçavam a estabilidade da instituição. A governadora defendeu punição aos responsáveis pelas fraudes e disse esperar que as investigações avancem. “As pessoas precisam pagar. O que aconteceu é muito grave. Nós conseguimos conter o colapso do banco. Porque, se o BRB quebrasse, seria algo impagável para o Distrito Federal”, afirmou.

Celina acrescentou que não pretende fazer acusações sem provas, mas manifestou esperar que todos os responsáveis sejam identificados: “Minha expectativa é de que todas as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas. Não vou acusar ninguém sem responsabilidade, mas espero que todos os responsáveis respondam pelos atos que cometeram”.

