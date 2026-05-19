PT-DF lança oficialmente Leandro Grass ao GDF e Erika Kokay ao Senado

O Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal (PT-DF) lança, oficialmente, na noite desta terça-feira (19/5) as pré-candidaturas de Leandro Grass ao Governo do Distrito Federal (GDF) e da deputada federal Erika Kokay ao Senado. O evento ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e conta com a presença de cerca de três mil militantes do partido.

Leandro afirmou que sua maior prioridade será a saúde pública. “Além disso, educação, emprego, combate ao feminicídio, transporte, entre outras”, disse o pré-candidato.

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Erika Kokay declarou que pretende ser eleita junto com a senadora Leila do Vôlei (PDT). “Precisamos de uma Brasília que sonha no Senado Federal. Estaremos juntos com todos os movimentos sociais e todos os que sonham com a liberdade e com a democracia”, acrescentou.

O evento conta também com a presença dos parlamentares do PT na Câmara Legislativa (CLDF): Chico Vigilante, Ricardo Vale e Gabriel Magno, além dos pré-candidatos à CLDF e Câmara Federal.

Representantes de outros partidos de esquerda também estão presentes, como o deputado distrital Fábio a Felix (PSol) e o presidente do PV-DF, Eduardo Brandão.

A abertura ficou por conta de uma apresentação de cultura popular dos grupos Baque Mulher, Zenga e Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante.