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SAÚDE

Celina se manifesta após internação; governadora passa por procedimento

Governadora compartilhou um vídeo nas redes sociais atualizando o estado de saúde

"Deus sabe todas as coisas. Obrigado pelas orações", disse Celina - (crédito: Reprodução/Instagram)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, se manifestou, por um vídeo nas redes sociais, após ser internada na noite deste sábado (30/5) para tratar de uma pneumotórax (condição médica caracterizada pela presença de ar no espaço pleural — a região entre os pulmões e a parede torácica). Nas imagens, Celina aparece confiante e agradece pelas orações.

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Fontes ouvidas pelo Correio apontam que Celina passará pelo procedimento para retirar o ar comprimido ainda na noite deste sábado (30).

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“Tenho que ser internada, estava com muita falta de ar, dor no pulmão. Eu não sou fraca, então quando eu fico assim, é preciso ver alguma coisa. E aí, fiz o exame e deu um quadro de pneumotórax. Para quem não sabe, isso é um ar entre o pulmão e a pleura. Mas eu estou bem, vou fazer hoje um procedimento para retirar esse ar”, afirmou.

Mais cedo, neste sábado (30), Celina cumpriu agenda pública normalmente. A governadora participou de um almoço de confraternização e homenagem em alusão ao Maio Amarelo, promovido pelo Detran-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Depois, esteve na comemoração de aniversário da secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Marcela Passamani.

No evento, a governadora posou para fotos ao lado da aniversariante, do ex-secretário de Governo Gustavo Rocha e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Gustavo é apontado nos bastidores políticos como um dos principais nomes para compor a chapa governista nas eleições de 2026.

Celina lamentou ter precisado cancelar compromissos previstos para este fim de semana em razão da internação. “Tinha tantas agendas especiais que precisei cancelar, como aniversário de amigos queridos hoje, corrida amanhã às 7h e a abertura do trânsito no Eixão”, disse.

Ao final da publicação, a governadora agradeceu as mensagens de apoio recebidas ao longo do dia. “Deus sabe todas as coisas. Obrigado pelas orações”, concluiu.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Ronayre Nunes, Patrick Selvatti e Paulo Gontijo
postado em 30/05/2026 20:54 / atualizado em 30/05/2026 21:40
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