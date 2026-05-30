InícioCidades DF
SAÚDE

Celina Leão é internada em hospital de Brasília

Governadora trata uma pneumotórax e ficará em observação médica

Celina ficará internada para observação médica - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )
Celina ficará internada para observação médica - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )

A governadora Celina Leão foi internada na tarde deste sábado (30/5) no Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, e ficará no local para tratar uma pneumotórax. Celina ficará em observação médica.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo fontes ouvidas pelo Correio, o caso de Celina não é grave e a internação é voltada para a observação dos profissionais de saúde. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Semana de atividades intensas com negociação sobre o BRB

Nesta sexta-feira (29/5), Celina concluiu uma semana de atividades intensas ao fechar o acordo entre o Governo do Distrito Federal (GDF), o Fungo Garantidor de Crédito (FGC), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Banco de Brasília (BRB). As tratativas levaram um empréstimo de mais de R$ 6,5 bilhões ao BRB após um rombo nas constas da instituições após negócios com o Banco Master.

Em um discurso emocionado, a governadora do DF, Celina Leão (PP) afirmou, na última quarta-feira (27/5), que o Governo do Distrito Federal conseguiu “resolver a crise do BRB em menos de 50 dias” e retirar o banco de qualquer risco de liquidação ou intervenção. A fala ocorreu um dia após a audiência de conciliação realizada no Supremo Tribunal Federal (STF), conduzida pelo ministro Luiz Fux, que resultou em um acordo entre o GDF e a União para viabilizar a recuperação financeira da instituição.

“Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que nós retiramos o BRB de qualquer tipo de risco, de liquidação, de intervenção, de qualquer dano ao erário. Nós conseguimos resolver uma crise em menos de 50 dias”, declarou Celina.

Condição do pneumotórax

O pneumotórax é uma condição médica caracterizada pela presença de ar no espaço pleural — a região entre os pulmões e a parede torácica. Esse acúmulo de ar comprime o pulmão, podendo provocar dor no tórax. Dependendo da causa, a condição é classificada em pneumotórax espontâneo, traumático ou iatrogênico.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Ronayre Nunes e Paulo Gontijo
postado em 30/05/2026 18:23 / atualizado em 30/05/2026 18:51
SIGA
x