Celina Leão é internada em hospital de Brasília

A governadora Celina Leão foi internada na tarde deste sábado (30/5) no Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, e ficará no local para tratar uma pneumotórax. Celina ficará em observação médica.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio, o caso de Celina não é grave e a internação é voltada para a observação dos profissionais de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Semana de atividades intensas com negociação sobre o BRB

Nesta sexta-feira (29/5), Celina concluiu uma semana de atividades intensas ao fechar o acordo entre o Governo do Distrito Federal (GDF), o Fungo Garantidor de Crédito (FGC), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Banco de Brasília (BRB). As tratativas levaram um empréstimo de mais de R$ 6,5 bilhões ao BRB após um rombo nas constas da instituições após negócios com o Banco Master.

Em um discurso emocionado, a governadora do DF, Celina Leão (PP) afirmou, na última quarta-feira (27/5), que o Governo do Distrito Federal conseguiu “resolver a crise do BRB em menos de 50 dias” e retirar o banco de qualquer risco de liquidação ou intervenção. A fala ocorreu um dia após a audiência de conciliação realizada no Supremo Tribunal Federal (STF), conduzida pelo ministro Luiz Fux, que resultou em um acordo entre o GDF e a União para viabilizar a recuperação financeira da instituição.

“Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que nós retiramos o BRB de qualquer tipo de risco, de liquidação, de intervenção, de qualquer dano ao erário. Nós conseguimos resolver uma crise em menos de 50 dias”, declarou Celina.

Condição do pneumotórax

O pneumotórax é uma condição médica caracterizada pela presença de ar no espaço pleural — a região entre os pulmões e a parede torácica. Esse acúmulo de ar comprime o pulmão, podendo provocar dor no tórax. Dependendo da causa, a condição é classificada em pneumotórax espontâneo, traumático ou iatrogênico.