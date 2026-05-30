BRB entra na reta final para receber aporte de até R$ 6,6 bilhões

O contrato de empréstimo que viabilizará a capitalização do Banco de Brasília (BRB) pode ser assinado em até duas semanas. A estimativa foi apresentada pelo presidente da instituição, Nelson de Souza, que afirmou ao Correio que as negociações com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) avançam para a definição dos últimos detalhes da operação.

O financiamento, no valor de R$ 6,6 bilhões, será contratado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e posteriormente destinado ao banco na forma de aporte de capital. A operação foi viabilizada após acordo homologado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), encerrando um impasse jurídico que impedia a conclusão do negócio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com Nelson de Souza, o cronograma poderá ser até menor, uma vez que o próprio ministro Luiz Fux pediu celeridade na execução das medidas previstas no acordo. "Creio que todos estão imbuídos dessa necessidade de aprovação e contratação do empréstimo com rapidez", afirmou.

Atualmente, as equipes técnicas discutem os parâmetros finais da operação, incluindo taxas de juros, período de carência e prazo de pagamento. O valor do empréstimo já está definido, restando apenas a formalização das condições contratuais.

Nelson destacou que a operação apresenta elevado grau de segurança para o sistema financeiro. Segundo ele, a garantia oferecida pelos principais bancos do país confere à transação características equivalentes às de operações classificadas com rating AAA, considerado o mais alto nível de confiança do mercado.

A expectativa do governo e do banco é que a injeção de recursos fortaleça a estrutura financeira da instituição e contribua para a recuperação dos indicadores patrimoniais do BRB.

Fux pediu agilidade para resolver problema do BRB, revela Durigan