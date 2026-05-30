Morre no DF, aos 108 anos, um dos últimos veteranos de guerra brasileiros

O Exército Brasileiro comunicou, neste sábado (30), a morte do tenente-coronel Nestor da Silva, aos 108 anos. - (crédito: reporodução internet)

A história de uma das últimas testemunhas brasileiras da Segunda Guerra Mundial chegou ao fim neste sábado (30/5). Aos 108 anos, morreu o tenente-coronel Nestor da Silva, militar que integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) nos campos de batalha da Itália e na qual trajetória marcou alguns dos momentos mais importantes da história militar do país.

Em nota, o Exército Brasileiro lamentou a morte do veterano e destacou sua contribuição para a instituição e para o Brasil. Nestor serviu no 11º Regimento de Infantaria da FEB e foi promovido por bravura durante a Tomada de Montese, uma das operações mais importantes da participação brasileira no conflito.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo da guerra, participou de diversas missões de combate e recebeu condecorações como a Cruz de Combate de 1ª Classe e a Medalha Sangue do Brasil, concedidas a militares que se destacaram em operações militares.

Após o fim do conflito, retornou ao Brasil em fevereiro de 1946. De volta ao país, reencontrou a namorada, Niva da Silva, que o aguardou durante todo o período em que esteve na guerra. Os dois se casaram e formaram uma família.

A vida militar, porém, não terminou com a volta da Europa. Nestor concluiu o Curso de Oficiais da Reserva, serviu na Brigada de Infantaria Paraquedista, tornou-se paraquedista militar e mestre de salto, além de exercer funções no Estado-Maior do Exército. Permaneceu na ativa até 1972.

Na homenagem divulgada neste sábado, o Exército afirmou que o oficial deixa um legado de patriotismo, disciplina e dedicação ao serviço militar. A instituição também prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda.

O velório será realizado neste domingo (31/5), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília.