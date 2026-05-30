O que é pneumotórax, condição que levou Celina Leão à internação

Em publicação nas redes sociais, ela informou ter sido diagnosticada com pneumotórax e que passaria por um procedimento para retirar o ar acumulado na região torácica - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi internada neste sábado (30/5) após apresentar falta de ar e dores no tórax. Em publicação nas redes sociais, ela informou ter sido diagnosticada com pneumotórax e que passaria por um procedimento para retirar o ar acumulado na região torácica.



O que é essa condição?



De acordo com o médico generalista Guilherme Seith, o pneumotórax ocorre quando há entrada de ar no espaço entre o pulmão e a parede do tórax, região conhecida como espaço pleural. Esse acúmulo de ar impede que o pulmão se expanda normalmente durante a respiração, o que causa desconforto e comprometimento da função respiratória.

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“Os sintomas mais comuns são dor súbita no peito e falta de ar. A gravidade depende da quantidade de ar acumulada e do impacto na função respiratória”, explicou o especialista.

O problema pode surgir espontaneamente, sem uma causa aparente, ou estar associado a doenças pulmonares, traumas, procedimentos médicos e outras condições que afetam o sistema respiratório. Por isso, após o diagnóstico inicial, é comum que os médicos investiguem possíveis fatores que tenham desencadeado o quadro.

“É necessário investigar para excluir alguma doença que possa ter causado o quadro”, ressaltou Guilherme Seith.

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O tratamento varia conforme a extensão do pneumotórax e o estado clínico do paciente. Em situações mais leves, apenas observação médica e acompanhamento podem ser suficientes para que o organismo reabsorva o ar acumulado. Já nos casos mais graves, torna-se necessário realizar uma drenagem, permitindo que o pulmão volte a se expandir adequadamente.

Segundo o médico, quando o diagnóstico é feito de forma precoce e o tratamento é conduzido corretamente, a evolução costuma ser positiva.

“Em casos pequenos, o tratamento pode ser apenas observação e acompanhamento médico; nos mais importantes, pode ser necessária drenagem para retirar o ar e permitir a reexpansão do pulmão. Quando diagnosticado e tratado adequadamente, a maioria dos pacientes evolui bem”, afirmou.

Nos stories publicados após a internação, Celina Leão tranquilizou os seguidores informando que seu quadro não é grave. “Mas eu estou bem, vou fazer hoje um procedimento para retirar esse ar”, disse a governadora.