Procedimento de Celina Leão é concluído e governadora se recupera no quarto

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), já está no quarto do Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, após passar por um procedimento para tratar uma pneumotórax na noite deste sábado (30/5).

Segundo informações obtidas pelo Correio, o procedimento foi concluído com sucesso. A governadora permaneceu consciente durante todo o processo e recebeu apenas uma leve sedação associada à anestesia local.

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Mais cedo, Celina havia informado, por meio das redes sociais, que procurou atendimento médico após apresentar falta de ar e dores na região do pulmão. Após exames, foi diagnosticada com pneumotórax, condição caracterizada pelo acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica, o que pode dificultar a respiração.

A intervenção realizada teve como objetivo retirar o ar acumulado e permitir que o pulmão volte a se expandir normalmente.

De acordo com fontes próximas à governadora, o quadro é considerado estável e a expectativa da equipe médica é de que a recuperação ocorra ao longo das próximas 48 horas, período em que ela seguirá sob observação.

A internação de Celina ocorreu na tarde deste sábado. Antes de dar entrada no hospital, ela cumpriu agenda pública e participou de eventos no Distrito Federal. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, a governadora tranquilizou a população e afirmou que estava bem.

Até o momento, não há indicação de complicações, e a evolução clínica é considerada positiva.