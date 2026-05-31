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Procedimento de Celina Leão é concluído e governadora se recupera no quarto

Após procedimento para tratar pneumotórax, governadora permanece internada em observação; recuperação deve levar cerca de 48 horas

Celina Leão - (crédito: Reprodução/Instagram)
Celina Leão - (crédito: Reprodução/Instagram)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), já está no quarto do Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, após passar por um procedimento para tratar uma pneumotórax na noite deste sábado (30/5).

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Segundo informações obtidas pelo Correio, o procedimento foi concluído com sucesso. A governadora permaneceu consciente durante todo o processo e recebeu apenas uma leve sedação associada à anestesia local.

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Mais cedo, Celina havia informado, por meio das redes sociais, que procurou atendimento médico após apresentar falta de ar e dores na região do pulmão. Após exames, foi diagnosticada com pneumotórax, condição caracterizada pelo acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica, o que pode dificultar a respiração.

A intervenção realizada teve como objetivo retirar o ar acumulado e permitir que o pulmão volte a se expandir normalmente.

De acordo com fontes próximas à governadora, o quadro é considerado estável e a expectativa da equipe médica é de que a recuperação ocorra ao longo das próximas 48 horas, período em que ela seguirá sob observação.

A internação de Celina ocorreu na tarde deste sábado. Antes de dar entrada no hospital, ela cumpriu agenda pública e participou de eventos no Distrito Federal. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, a governadora tranquilizou a população e afirmou que estava bem.

Até o momento, não há indicação de complicações, e a evolução clínica é considerada positiva.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 31/05/2026 00:08
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