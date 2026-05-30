Homem é preso após agredir mulheres dentro de ônibus no Recanto das Emas

As circunstâncias do caso serão apuradas pela Polícia Civil - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma viagem de ônibus na manhã deste sábado (30/5) terminou em cenas de pânico e violência no Recanto das Emas. Passageiros precisaram intervir para conter um homem de 27 anos que, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), passou a ameaçar, ofender e agredir ocupantes do coletivo após um desentendimento durante o trajeto.

A confusão obrigou o motorista a interromper a viagem nas proximidades de uma parada. Quando os policiais do 27º Batalhão chegaram ao local, encontraram o suspeito já imobilizado por populares que presenciaram o ataque.

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Segundo a corporação, o episódio começou quando o suspeito passou a ouvir áudios no celular em volume alto. Após ser advertido por outros passageiros, ele reagiu de forma agressiva, iniciando uma série de ameaças e agressões físicas.

Durante o tumulto, duas mulheres, de 30 e 42 anos, foram agredidas. Com escoriações e cortes visíveis, elas receberam os primeiros socorros de equipes de emergência antes de serem encaminhadas para avaliação médica.

A PM informou que a reação dos passageiros foi decisiva para impedir uma tragédia maior até a chegada da equipe. O suspeito foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Histórico violento

De acordo com a Polícia Militar, o agressor possui seis passagens anteriores pelas forças de segurança. Entre os registros estão crimes de roubo a transeunte, ameaça, lesão corporal, dano e violência doméstica enquadrada na Lei Maria da Penha.

O histórico chamou a atenção dos policiais, que destacaram a reincidência do suspeito em episódios de extrema violência.

As circunstâncias do caso serão apuradas pela Polícia Civil. O estado de saúde atualizado das vítimas não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.