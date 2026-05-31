Celina Leão segue internada e apresenta boa recuperação

Governadora passou por um procedimento para tratar uma pneumotórax na noite deste sábado (30/5) - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, segue internada no Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, onde se recupera de um pneumotórax diagnosticado no sábado (30/5). De acordo com informações divulgadas pela assessoria neste domingo (31/5), ela passou bem a noite, sem intercorrências, e permanece em plena recuperação. Ainda segundo a equipe, a governadora já está despachando.

Celina procurou atendimento médico após apresentar falta de ar e dores na região do pulmão. Após a realização de exames, foi diagnosticada com pneumotórax, condição caracterizada pelo acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica, o que pode dificultar a respiração. A governadora permanece em observação médica.

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O procedimento para retirada do ar acumulado foi realizado ainda no sábado e concluído com sucesso. Durante a intervenção, Celina permaneceu consciente e recebeu apenas uma leve sedação associada à anestesia local. O tratamento tem como objetivo permitir que o pulmão volte a se expandir normalmente.