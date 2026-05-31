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Ibaneis deseja recuperação a Celina Leão: "Brasília precisa de você"

Ex-governador afirmou ter enviado mensagem à governadora após procedimento e desejou uma recuperação rápida

Ibaneis Rocha:
Ibaneis Rocha: "Tenho fé de que, em breve, ela estará de volta, trabalhando e cuidando da nossa cidade com a dedicação de sempre" - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), manifestou apoio à governadora Celina Leão (PP) após a internação dela para tratamento de um pneumotórax. Em publicação nas redes sociais na manhã deste domingo (31/5), Ibaneis afirmou ter enviado uma mensagem desejando uma rápida recuperação.

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“Há pouco, enviei uma mensagem à governadora Celina Leão desejando sua plena e rápida recuperação. Conheço sua força, sua determinação e sua capacidade de enfrentar desafios. Tenho fé de que, em breve, ela estará de volta, trabalhando e cuidando da nossa cidade com a dedicação de sempre”, escreveu.

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Na mensagem, o ex-governador também fez um apelo para que Celina priorize a recuperação e destacou a importância dela para a administração do Distrito Federal.

“Como disse a ela: cuide-se. Brasília precisa de você. Que Deus a abençoe e lhe dê uma recuperação tranquila e breve”, completou.

Celina Leão foi internada neste sábado (30/5) após apresentar falta de ar e dores no pulmão. Exames diagnosticaram um pneumotórax, condição caracterizada pelo acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica. A governadora passou por um procedimento para retirada do ar acumulado e, segundo informações obtidas pelo Correio, já está no quarto, consciente e em recuperação. A expectativa médica é de que a recuperação ocorra nas próximas 48 horas.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 31/05/2026 10:54 / atualizado em 31/05/2026 10:56
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