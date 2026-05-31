Defesa pessoal no carro: curso ensina motoristas a se defenderem contra ataques

A proposta do seminário foi aproximar os alunos de situações reais do dia a dia, especialmente diante do aumento da preocupação com assaltos, ameaças e sequestros-relâmpago - (crédito: Vitória Torres/CB)

Entrar no carro rapidamente, observar o entorno antes de destravar as portas, identificar situações suspeitas e saber reagir sob pressão. Essas foram algumas das lições ensinadas durante o 1º Seminário Prático de Defesa Pessoal Dentro e Fora do Carro, promovido pela Federação Sul-Americana de Krav Maga — Mestre Kobi, realizado neste domingo (31/5), no estacionamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O treinamento reuniu mais de 200 participantes distribuídos em cerca de 50 veículos.



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A proposta do seminário foi aproximar os alunos de situações reais do dia a dia, especialmente diante do aumento da preocupação com assaltos, ameaças e sequestros-relâmpago envolvendo motoristas e passageiros.



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O treinamento foi ministrado pelo introdutor do Krav Maga na América Latina, Grão-Mestre Kobi Lichtenstein, que destacou que a ideia é preparar as pessoas para situações cada vez mais comuns. “Estamos em um momento em que as pessoas não só andam no carro próprio, mas em muitos carros de aplicativo. O objetivo é dar instrumentos ao aluno para saber lidar com situações que podem acontecer. Vemos muitas histórias de ameaça”, afirmou ao Correio.



Entre os participantes estava a publicitária Daniela Abreu, 29 anos, moradora do Noroeste, que buscou no treinamento uma forma de aumentar a sensação de segurança. “Nós, mulheres, passamos por muitas situações de perigo e a melhor forma de prevenção é ter noção do que se pode fazer no dia a dia. E tem várias formas de defesa que são simples, rápidas e objetivas”, disse.



Daniela Abreu: "Nós mulheres passamos por muitas situações de perigo e a melhor forma de prevenção é ter noção do que se pode fazer no dia a dia" (foto: Vitória Torres/CB)

Participação da Polícia Legislativa

O seminário também contou com a participação da Polícia Legislativa, que levou agentes para participar das atividades práticas. Segundo o policial Rafael Maurício, o treinamento faz parte da formação contínua dos profissionais de segurança. “A Polícia Legislativa tem esse pilar de manter a formação dos seus agentes, e a defesa pessoal faz parte desse currículo”, afirmou.



Durante as simulações, os participantes praticaram respostas para abordagens inesperadas, tentativas de invasão ao veículo e situações de ameaça tanto do lado de fora quanto dentro dos carros.