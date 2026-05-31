Internação de Celina mobiliza orações e mensagens de apoio

A internação da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, mobilizou apoiadores nas redes sociais e também fora do ambiente virtual. Neste domingo (31/5), uma corrente de oração foi marcada para as 16h, em frente ao Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, onde a governadora permanece internada em recuperação após ser diagnosticada com pneumotórax.

A convocação para o encontro foi compartilhada por aliados e simpatizantes, que convidaram a população a se reunir para orar pela recuperação da governadora. A iniciativa ocorre após a divulgação de informações de que Celina passou bem a noite, sem intercorrências, e já voltou a despachar do hospital, segundo sua assessoria.

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Nas redes sociais, centenas de mensagens demonstraram apoio à governadora. Entre os comentários, seguidores desejaram uma recuperação rápida e destacaram a força de Celina diante do problema de saúde. “Melhoras, governadora. Deus à frente da sua breve recuperação”, escreveu uma apoiadora. “Uma verdadeira guerreira! Mesmo passando por um susto desses, não perde a pose e a confiança”, comentou outra.

Muitas manifestações tiveram caráter religioso. “Deus no controle, profissionais de excelência e uma recuperação abençoada pela frente. Seguimos em oração pela governadora Celina Leão”, dizia uma das mensagens. Outros internautas reforçaram votos de saúde e encorajamento. “Minha governadora, você vai ficar bem, pois é forte e guerreira”, publicou uma seguidora.

A governadora foi internada no sábado (30/5) após procurar atendimento médico por sentir falta de ar e dores na região do pulmão. Após exames, recebeu o diagnóstico de pneumotórax e passou por um procedimento para retirada do ar acumulado entre o pulmão e a parede torácica. A intervenção foi realizada com sucesso, e Celina segue em observação médica.