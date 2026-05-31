Grupo de oração por Celina Leão reúne mais de 30 pessoas em hospital

A iniciativa foi organizada pela presidente do PP Mulher no Distrito Federal, Natália Reis, e pelo coordenador Fábio das Castanhas - (crédito: Minervino Júnio/CB/D.A. Press)

Mais de 30 pessoas participaram, na tarde deste domingo (31/5), de uma corrente de oração em frente ao Hospital Santa Lúcia Sul, onde a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, permanece internada para tratamento de um pneumotórax. O encontro começou às 16h e durou cerca de uma hora, reunindo apoiadores, lideranças políticas e amigos.

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Durante a mobilização, os participantes entoaram louvores, fizeram preces e pediram pela recuperação da governadora. O grupo se concentrou na entrada do hospital para momentos de reflexão e fé. A iniciativa foi organizada pela presidente do PP Mulher no Distrito Federal, Natália Reis, e pelo coordenador Fábio das Castanhas.

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Segundo Natália, a ideia surgiu como uma forma de demonstrar apoio à governadora em um momento delicado. “Eu sempre uso um bordão que é: juntas somos mais fortes. Nada melhor do que estarmos aqui nesse momento em que a governadora está internada. Graças a Deus, Ele está cuidando dela. Nós, mulheres, por sermos cristãs, tivemos esse mover de convidar as pessoas para vir orar. Tenho certeza de que as orações que estamos fazendo aqui vão chegar até o quarto da nossa governadora”, afirmou.

Apoio coletivo

A organizadora destacou ainda que a mobilização também teve o objetivo de acolher Celina e mostrar que ela não está sozinha durante a recuperação. “É um momento para ela sentir que o grupo dela, que as pessoas que estão ao seu lado, permanecem com ela em todos os momentos, tanto na hora boa quanto na hora que talvez não seja tão boa. Estamos juntas”, disse.

Celina Leão foi internada no sábado (30/5) após procurar atendimento médico por apresentar falta de ar e dores na região do pulmão. Ela foi diagnosticada com pneumotórax e submetida a uma drenagem pleural, procedimento que, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Lúcia Sul, transcorreu sem intercorrências e apresentou resultado satisfatório.