Michelle Bolsonaro visitou Celina Leão no hospital e pede orações

Segundo a ex-primeira-dama, o grupo participou de um momento de oração ao lado da governadora - (crédito: Redes sociais)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitou a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), neste domingo (31/5), no Hospital Santa Lúcia, onde ela se recupera de um pneumotórax. Em publicação nas redes sociais, Michelle informou que esteve na unidade de saúde acompanhada da senadora Damares Alves (Republicanos) e do marido de Celina.

Segundo a ex-primeira-dama, o grupo participou de um momento de oração ao lado da governadora. “Damares, Márcio e eu acabamos de deixar o Hospital Santa Lúcia. Tivemos um precioso momento de oração e adoração com a nossa amiga e governadora Celina Leão”, escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na publicação, Michelle afirmou que a governadora está se recuperando bem e destacou o apoio recebido da família e da equipe médica responsável pelo tratamento. “Nossa Leoa está recebendo todo o carinho e a atenção do esposo, dos filhos e de uma equipe dedicada que tem cuidado dela com excelência”, publicou.

Michelle também agradeceu às manifestações de apoio e pediu que os seguidores continuem orando pela recuperação da chefe do Executivo local. “Continuem intercedendo por ela. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas e que ela já venceu essa batalha”, afirmou.

Celina Leão permanece internada desde sábado (30/5), quando procurou atendimento médico após sentir falta de ar e dores na região do pulmão. Após exames, foi diagnosticada com pneumotórax e submetida a um procedimento de drenagem pleural. Segundo boletim médico divulgado neste domingo, a governadora passou bem a noite, segue em recuperação e já retomou parte das atividades administrativas diretamente do hospital.