InícioCidades DF
recuperação

Michelle Bolsonaro visitou Celina Leão no hospital e pede orações

Em publicação nas redes sociais, ex-primeira-dama relatou visita à governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), no Hospital Santa Lúcia, e afirmou que Celina apresenta boa recuperação. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) acompanhou a visita

Segundo a ex-primeira-dama, o grupo participou de um momento de oração ao lado da governadora - (crédito: Redes sociais)
Segundo a ex-primeira-dama, o grupo participou de um momento de oração ao lado da governadora - (crédito: Redes sociais)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitou a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), neste domingo (31/5), no Hospital Santa Lúcia, onde ela se recupera de um pneumotórax. Em publicação nas redes sociais, Michelle informou que esteve na unidade de saúde acompanhada da senadora Damares Alves (Republicanos) e do marido de Celina.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a ex-primeira-dama, o grupo participou de um momento de oração ao lado da governadora. “Damares, Márcio e eu acabamos de deixar o Hospital Santa Lúcia. Tivemos um precioso momento de oração e adoração com a nossa amiga e governadora Celina Leão”, escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na publicação, Michelle afirmou que a governadora está se recuperando bem e destacou o apoio recebido da família e da equipe médica responsável pelo tratamento. “Nossa Leoa está recebendo todo o carinho e a atenção do esposo, dos filhos e de uma equipe dedicada que tem cuidado dela com excelência”, publicou.

Michelle também agradeceu às manifestações de apoio e pediu que os seguidores continuem orando pela recuperação da chefe do Executivo local. “Continuem intercedendo por ela. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas e que ela já venceu essa batalha”, afirmou.

Celina Leão permanece internada desde sábado (30/5), quando procurou atendimento médico após sentir falta de ar e dores na região do pulmão. Após exames, foi diagnosticada com pneumotórax e submetida a um procedimento de drenagem pleural. Segundo boletim médico divulgado neste domingo, a governadora passou bem a noite, segue em recuperação e já retomou parte das atividades administrativas diretamente do hospital.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 31/05/2026 18:39 / atualizado em 31/05/2026 19:57
SIGA
x